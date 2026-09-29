Cán bộ Agribank Chi nhánh Hòa An kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng

Cán bộ Agribank Chi nhánh Hòa An tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn lừa đảo cho khách hàng T.T.H, trú tại xã Hòa An.

Cụ thể, chiều 28/9, tại trụ sở Agribank Chi nhánh Hòa An, một vụ việc lừa đảo tinh vi trên không gian mạng đã được phát hiện và ngăn chặn thành công nhờ sự vào cuộc kịp thời của lực lượng cán bộ, giao dịch viên ngân hàng.

Theo thông tin từ đơn vị, khách hàng là bà T.T.H, trú tại xã Hòa An, thời gian gần đây, bà H bị một đối tượng sử dụng tài khoản mạng xã hội Facebook chủ động tiếp cận, làm quen. Bằng thủ đoạn tinh vi, đối tượng này kiên trì trò chuyện, tạo dựng lòng tin, sau đó từng bước đưa ra các tình huống ngụy tạo nhằm tác động tâm lý, dẫn dắt nạn nhân làm theo yêu cầu. Khi thấy nạn nhân đã sập bẫy tâm lý, đối tượng liên tục thúc giục bà H chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng chỉ định.

Khi bà H đến Agribank Chi nhánh Hòa An để làm thủ tục chuyển số tiền 20 triệu đồng, bằng sự nhạy bén nghề nghiệp và tinh thần cảnh giác cao, giao dịch viên trực tiếp làm việc và phát hiện những biểu hiện bất thường từ phía khách hàng. Giao dịch viên chủ động trao đổi, khéo léo tìm hiểu mục đích chuyển tiền. Đồng thời, kiên trì phân tích, chỉ rõ cho bà H. những dấu hiệu đáng ngờ và các phương thức, thủ đoạn lừa đảo phổ biến của tội phạm công nghệ cao hiện nay.

Sau một thời gian được cán bộ ngân hàng kiên trì giải thích, khuyên nhủ và cảnh báo, bà H đã quyết định dừng giao dịch, bảo toàn trọn vẹn 20 triệu đồng.