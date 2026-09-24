Cán bộ '3 đúng' - Kỳ 2: Đúng năng lực, đúng sở trường

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Đà Nẵng. Ảnh: HÀN NGUYÊN

Từ thực tiễn ở cơ sở

Trong bối cảnh cấp xã đảm nhận nhiều nhiệm vụ trực tiếp hơn, Trung ương xác định năm 2026 là “Năm cán bộ cơ sở”. Với Đà Nẵng, tinh thần này được cụ thể hóa bằng kết hợp điều động, luân chuyển, biệt phái với đào tạo, bồi dưỡng và chính sách hỗ trợ.

Ngày 25/5/2026, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Quyết định số 959-QĐ/TU phê duyệt Đề án tăng cường cán bộ về cơ sở (gọi tắt là Đề án 959), ưu tiên cán bộ trẻ, có triển vọng, được đào tạo cơ bản, có chuyên môn, trách nhiệm và tinh thần đổi mới. Mục tiêu “kép” là bổ sung nhân lực chất lượng cho nơi khó khăn và tạo môi trường thực tiễn để cán bộ trưởng thành.

“Có thể khái quát tinh thần của Đề án 959 là cơ sở cần gì thì thành phố tập trung hỗ trợ nội dung đó; địa bàn thiếu cán bộ ở lĩnh vực nào thì ưu tiên bố trí cán bộ có năng lực, chuyên môn phù hợp; đồng thời lấy thực tiễn cơ sở làm môi trường đào tạo, rèn luyện và tạo nguồn cán bộ cho thành phố”, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Nguyễn Đức Nam cho biết.

Đây được xem là giải pháp cụ thể hóa chủ trương nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cơ sở được Thành ủy xác định tại Nghị quyết số 14-NQ/TU và Kế hoạch số 90-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phường, xã, đặc khu thành phố Đà Nẵng đến năm 2030 và những năm tiếp theo.

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Theo Báo cáo số 377-BC/TU ngày 19/5/2026 của Thành ủy về tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch số 10-KH/TW ngày 6/6/2018 của Bộ Chính trị, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối chính quyền đã tăng cường 208 cán bộ về cơ sở, gồm 201 trường hợp ngắn hạn và 7 trường hợp dài hạn;

khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện 92 lượt điều động, tiếp nhận, tăng cường, biệt phái, trong đó điều động, tiếp nhận 64 người, tăng cường, biệt phái 12 công chức về công tác tại địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo và tuyển dụng 16 công chức để bổ sung nguồn nhân lực lâu dài cho cơ sở. Thành phố còn huy động 138 sinh viên tình nguyện công nghệ thông tin hỗ trợ ứng dụng số tại Bộ phận Một cửa.

Là cán bộ của Đề án 959, sau 6 tháng được tăng cường về xã Phước Thành làm chuyên viên Ban Xây dựng Đảng, anh Hồ Nhật Huy, cán bộ Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chia sẻ: “Điều tôi nhận thấy rõ nhất là công tác ở cơ sở có tính tổng hợp và thực tiễn rất cao. Ở cơ quan kiểm tra cấp thành phố, tôi thường tiếp cận vấn đề thông qua báo cáo, hồ sơ, tài liệu, kết quả kiểm tra, giám sát hoặc thông tin từ cơ sở. Khi trực tiếp ở cơ sở, tôi thấy rõ hơn quá trình một chủ trương được triển khai như thế nào, cán bộ thực hiện ra sao và những khó khăn thực tế nằm ở đâu”.

Anh Nguyễn Xuân Quốc Khánh hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ mặt trận xã Trà Linh. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tạo môi trường rèn luyện cho cán bộ

Thực tế, những “va chạm” tại cơ sở buộc cán bộ phải chủ động nghiên cứu, phối hợp và chịu trách nhiệm đến cùng, thay vì chờ hướng dẫn. Muốn hoàn thành tốt nhiệm vụ, cán bộ phải biết “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”, từ đó tạo sự đồng thuận và tìm được tiếng nói chung với người dân, nhất là trong những vấn đề khó khăn, phức tạp.

“Trước đây, tôi từng nghĩ kiến thức chuyên môn, quy trình thủ tục hành chính và văn bản pháp luật là quan trọng nhất để giải quyết mọi việc. Tuy nhiên, khi về cơ sở, kỹ năng chuyên môn chỉ là điều kiện cần; khả năng lắng nghe bằng sự cầu thị, biết phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tại chỗ và sự hiểu biết sâu sắc về tâm lý, phong tục địa phương mới là điều kiện đủ”, anh Nguyễn Xuân Quốc Khánh, cán bộ Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đang được tăng cường về xã Trà Linh, bày tỏ.

Đáng chú ý, nhiều cán bộ lãnh đạo thành phố, sở, ngành được điều động về giữ vị trí chủ chốt tại xã, phường.Theo số liệu từ Ban Tổ chức Thành ủy, thành phố đã thực hiện điều động, luân chuyển 52 cán bộ lãnh đạo, quản lý từ cấp thành phố xuống cơ sở theo yêu cầu công tác, tạo được sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trạm Y tế Duy Thu đưa vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân. Ảnh: Xã Thu Bồn

Với cán bộ lãnh đạo, đây là cơ hội tích lũy vốn sống và kinh nghiệm quản trị; với cơ sở, đây là dịp tiếp nhận thêm phương pháp làm việc, chuyên môn và năng lượng đổi mới. Xuất phát từ thực tiễn của địa phương, ngay trong những tháng đầu nhận nhiệm vụ, ông Trần Hải Vân, Bí thư Đảng ủy xã Thu Bồn đã chỉ đạo đưa Trạm Y tế Duy Thu cũ hoạt động trở lại, giải quyết nhu cầu tư vấn, sơ cứu ban đầu cho người dân ngay tại xã, qua đó cho thấy hiệu quả bước đầu của việc đưa cán bộ lãnh đạo sở, ngành về sát cơ sở, để gần dân, sát dân.

Để cán bộ yên tâm công tác, Đà Nẵng xây dựng chính sách động viên, khen thưởng, đối với công chức, viên chức tự nguyện điều động, luân chuyển, biệt phái về phường, xã, đặc khu và có thành tích tốt.

Theo Đề án 959, cán bộ đi cơ sở dưới 36 tháng được hỗ trợ đi lại 400.000 đồng/người/tháng, thuê nhà 2 triệu đồng/người/tháng và ổn định chỗ ở một lần 2,5 triệu đồng/người; trường hợp giữ chức danh lãnh đạo, quản lý từ Phó Chủ tịch UBND cấp xã trở lên được trợ cấp một lần bằng 10 tháng lương cơ sở.

Đồng thời, HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ cho cán bộ chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính.

Cách kết hợp hai chính sách được thiết kế để cán bộ đang hưởng Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND khi đi tăng cường chuyển sang chế độ của Đề án 959, sau đó khi trở về tiếp tục được cộng dồn thời gian hưởng Nghị quyết số 04/2025/NQ-HĐND đến đủ 24 tháng theo quy định.

Không dừng ở trợ cấp, thành phố dành gần 112 tỷ đồng xây mới 14 nhà công vụ và hơn 15 tỷ đồng sửa chữa, cải tạo 3 nhà tại 17 xã đặc biệt khó khăn; đồng thời bố trí căn hộ, nhà công vụ cho cán bộ luân chuyển về Trung tâm Hành chính thành phố.

Cách chăm lo từ điều kiện công tác đến đời sống giúp cơ sở trở thành môi trường rèn luyện thực tài, thay vì chỉ là một nhiệm vụ hành chính.

Từ tăng cường nguồn lực đến chính sách hỗ trợ, Đà Nẵng đang biến luân chuyển, điều động thành quá trình hai chiều: cơ sở có thêm người, cán bộ có thêm môi trường trưởng thành. “Đúng năng lực, đúng sở trường” vì thế không chỉ là giao việc phù hợp, mà còn là tạo cơ hội để năng lực ấy được thử thách, được nhìn nhận bằng thực tiễn và tiếp tục được phát huy.