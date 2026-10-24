Theo thông tin mới nhất về lịch chi trả lương hưu tháng 11/2026 tại TPHCM, do ngày 1/11/2026 là Chủ nhật, lịch chi trả lương hưu qua tài khoản ngân hàng tại TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vào ngày 2/11/2026.

Cụ thể, theo lịch chi trả lương hưu tại TPHCM tháng 11/2026, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp chuyển tiền vào tài khoản người hưởng lương hưu từ ngày làm việc đầu tiên của tháng. Theo đó, lương hưu và trợ cấp BHXH tháng11/2026 sẽ được BHXH TPHCM chuyển tiền vào tài khoản người hưởng từ ngày 2/11/2026.

Người hưởng cần biết ngay lịch chi trả lương hưu tháng 11/2026 tại TPHCM thay đổi. Ảnh minh họa: LDO.

Lịch chi trả lương hưu tháng 11/2026 tại TPHCM bằng tiền mặtĐối với hình thức chi trả lương hưu bằng tiền mặt, Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh, Bưu điện tỉnh Bình Dương, Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thực hiện chi trả tại các điểm chi từ ngày 10 hàng tháng; tiếp tục chi trả tại các bưu cục của Bưu điện Trung tâm từ ngày 11 đến hết ngày 25 hàng tháng.

Thời gian chi trả lương hưu trong giờ hành chính và sáng thứ Bảy. Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày Chủ nhật, ngày lễ, Tết thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người hưởng mở tài khoản và đăng ký nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân để tránh mất thời gian đi lại, được nhận lương hưu nhanh chóng, thuận lợi; góp phần thực hiện có hiệu quả giải pháp ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính Phủ.

Bảo hiểm xã hội TPHCM đang thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho hơn 360.000 người, trong đó chi trả qua qua tài khoản ngân hàng cá nhân đạt gần 97%.