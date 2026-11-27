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Khối u (minh họa)

Znews | Sức khỏe

Căn bệnh ung thư đứng đầu

ở nam giới tại Việt Nam

Theo thống kê mới nhất, 21.340 người tử vong vì ung thư phổi/năm ở Việt Nam. Căn bệnh đang trở thành tác nhân gây tử vong do ung thư hàng đầu ở nam giới và đứng thứ hai ở nữ giới.

Mắc mới: 23.085 ca

Tử vong: 21.340 ca

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người tử vong vì ung thư phổi mỗi năm

21.340

25 phút

Cứ khoảng 25 phút có một người Việt Nam tử vong vì ung thư phổi.

19,2%

Tỷ trọng tử vong do ung thư phổi trong tổng số ca tử vong do ung thư tại Việt Nam. Gần 1/5 số ca tử vong do ung thư có nguyên nhân từ ung thư phổi.

31.342 người

Số người đang sống với chẩn đoán ung thư phổi trong vòng 5 năm qua.

Ung thư phổi trên thế giới và tại Việt Nam

Thống kê năm 2024

Thế giới

Việt Nam

Số ca mắc mới

2,6 triệu

23.085

Tỷ lệ mắc mới

12,8%

13%

Số ca tử vong

1,9 triệu

21.340

Tỷ lệ tử vong

19,1%

19,2%

Xếp hạng về mắc mới

Thứ nhất

Thứ hai

Xếp hạng về tử vong

Thứ nhất

Thứ nhất

Tỷ lệ: phần trăm trên tổng số ca mắc mới, tử vong do mọi loại ung thư.

Ung thư phổi ở nam và nữ tại Việt Nam

Nam giới

16.127

ca mắc mới/năm

Thứ nhất về tử vong

Nữ giới

6.958

ca mắc mới/năm

Thứ hai về tử vong

Diện tích hình tròn tỷ lệ với số ca mắc mới. Số ca ở nam gấp khoảng 2,3 lần nữ.

Xu hướng ung thư phổi 2018-2024

Đơn vị: Ca

Ca mắc mới

Ca tử vong

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

2018

23.667

20.710

2020

26.262

23.797

2022

24.426

22.597

2024

23.085

21.340

Thay đổi thứ hạng của ung thư phổi trong các kỳ thống kê của GLOBOCAN

Hạng ca mắc mới

Hạng tử vong

Loại đứng đầu tử vong

2018

2

sau gan

2

Gan: 25.404

2020

2

sau gan

2

Gan: 25.272

2022

3

sau vú, gan

2

Gan: hơn 23.300

2024

2

sau vú

1

Phổi: 21.340

Mắc ítmất nhiều

Ung thư phổi chiếm 13% ca mắc mới nhưng 19,2% ca tử vong do ung thư ở Việt Nam.

Tức cứ 8 ca ung thư có 1 ca phổi, nhưng cứ 5 ca tử vong có 1 ca phổi.

Ca mắc mới

Ca tử vong

Vú

25.711 hạng 1

10.609 hạng 4

Phổi

23.085 hạng 2

21.340 hạng 1

Đại trực tràng

22.584 hạng 3

10.990 hạng 3

Tất cả ung thư: 177.404 ca mắc mới, 111.015 ca tử vong.

Ung thư phổi ít hơn ung thư vú khoảng 2.600 ca mắc, nhưng số tử vong gấp đôi.

Vì sao ung thư phổi phát hiện muộn

75%

ca bệnh phát hiện ở giai đoạn muộn, di căn

Dấu hiệu

Dễ nhầm với

Ho kéo dài

Viêm phổi, viêm phế quản

Ho ra máu

Lao phổi

Khàn tiếng, đau ngực, khó thở

Bệnh hô hấp thông thường

Sụt cân, mệt mỏi không rõ lý do

Dễ bị bỏ qua

Tỷ lệ sống 5 năm

Hơn 90%

Giai đoạn 1

Dưới 10%

Giai đoạn 4

Mỗi chấm tương ứng 1% số người bệnh.

Thủ phạm gây ung thư phổi

Thuốc lá

9/10

Cứ 10 ca mắc ung thư phổi thì có 9 ca là có liên quan đến hút thuốc lá. Người hút thuốc lá có nguy cơ bị ung thư phổi cao gấp 15-25 lần so với người không hút.

Khói thuốc thụ động

20-30%

Người trong gia đình, nhất là phụ nữ và trẻ em. Việc phơi nhiễm với khói thuốc ở nhà hoặc nơi làm việc làm tăng nguy cơ ung thư phổi lên 20-30%.

Ô nhiễm không khí

Bụi mịn PM2.5; amiăng, silic, khói hàn, khí thải diesel và kim loại nặng như crôm, niken, asen. Khói từ việc đốt củi, than tổ ong trong không gian kín, khí radon phát sinh từ đất đá.

Nghề nghiệp

Người làm việc trong ngành xây dựng, khai khoáng, cơ khí, vận tải.

Gene và tiền sử gia đình

Tiền sử gia đình mắc ung thư phổi và các bệnh phổi mạn tính như COPD, xơ phổi, lao phổi cũ; đột biến gene, chẳng hạn EGFR.

Chi phí điều trị ung thư phổi

113,9

triệu đồng/năm

Người bệnh ung thư phổi không tế bào nhỏ tốn trung bình 113,9 triệu đồng/năm, trong đó tiền thuốc chiếm 84,3%.

Tiền thuốc 84,3%

Chi phí khác 15,7%

Chi phí theo phác đồ, triệu đồng/người/năm

Điều trị đích TKI

110,9

Hóa trị trước TKI

113,8

Hóa trị sau TKI

128,1

Yếu tố liên quan

Số ngày nằm viện, phác đồ điều trị, mức hưởng BHYT và tình trạng kinh tế (p < 0,05).

* Dữ liệu ước tính, do Znews thống kê sơ bộ từ các nguồn uy tín.

Giải pháp và phòng bệnh

Cá nhân

Chạm để lật

Cá nhân

Bỏ thuốc, kể cả thuốc lá điện tử

Tránh khói thuốc thụ động

Đeo khẩu trang khi ô nhiễm

Giữ bếp thông thoáng

Bảo hộ khi làm việc trong môi trường độc hại

Duy trì chế độ ăn cân đối, hoạt động thể lực thường xuyên

Phát hiện sớm

Chạm để lật

Phát hiện sớm

Đi khám khi ho kéo dài; ho ra máu; khó thở; thở khò khè, khàn tiếng; đau ngực; sụt cân không rõ nguyên nhân; nhiễm trùng hô hấp tái diễn; đau vai, cánh tay, lưng hoặc đau đầu

Người 50-80 tuổi, có tiền sử hút thuốc từ 20 bao/năm trở lên, nên trao đổi với bác sĩ về tầm soát ung thư phổi hằng năm bằng CT liều thấp (LDCT)

Chính sách

Chạm để lật

Chính sách

Thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá; cấm và xử phạt hành chính hành vi sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng

Đề xuất xây dựng chính sách hỗ trợ từ BHYT, tăng cường tiếp cận với các liệu pháp điều trị mới

Nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của sàng lọc ung thư sớm

Nguồn: Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC thuộc WHO), số liệu GLOBOCAN 2024 (IARC/WHO, công bố tháng 7/2026) và số liệu GLOBOCAN 2022 (công bố năm 2024), Tạp chí Nghiên cứu Y học - Trường ĐH Y Hà Nội, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM.

Mô hình phổi 3D dựng từ dữ liệu giải phẫu của Kristen Browne, NLM/NIAID (NIH 3D), giấy phép CC BY 4.0. Khối u chỉ mang tính minh họa.