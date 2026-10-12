Căn bệnh người 30 tuổi nghĩ chưa tới lượt mình, triệu chứng dễ nhầm

Cảm giác khó chịu liên quan đến tim có thể biểu hiện dưới dạng đè nặng, tức ngực, bóp nghẹt, căng tức hoặc nóng rát ở ngực. Ảnh: Shutterstock.

Nhiều người ở độ tuổi 30 cho rằng bệnh tim khó xảy ra với mình. Khi xuất hiện cảm giác khó chịu ở ngực, họ dễ nghĩ đó là đầy hơi hoặc trào ngược axit. Khó thở khi leo cầu thang có thể bị quy cho thể lực kém, còn mệt mỏi thường được cho là do làm việc nhiều, thiếu ngủ hoặc căng thẳng.

Tuy nhiên, tuổi trẻ không đồng nghĩa với việc hoàn toàn miễn nhiễm với bệnh tim mạch. Chia sẻ với Times of India, bác sĩ tim mạch Ajeet Bana, Chủ nhiệm khoa Tim mạch, Bệnh viện EHCC tại Jaipur (Ấn Độ), cho biết tăng huyết áp, tiểu đường, béo phì và cholesterol cao ngày càng xuất hiện ở người trong độ tuổi 30-40. Lối sống ít vận động, căng thẳng, hút thuốc và tiền sử gia đình mắc bệnh tim sớm cũng có thể làm tăng nguy cơ.

Những dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý

Đáng lưu ý, nhồi máu cơ tim không phải lúc nào cũng bắt đầu bằng cơn đau ngực dữ dội. Một số dấu hiệu ban đầu có thể khá nhẹ hoặc dễ bị bỏ qua.

Tức, nặng hoặc nóng rát ở ngực

Cảm giác khó chịu liên quan đến tim có thể biểu hiện dưới dạng đè nặng, tức ngực, bóp nghẹt, căng tức hoặc nóng rát ở ngực. Triệu chứng có thể xuất hiện khi vận động, giảm khi nghỉ ngơi hoặc đến rồi biến mất.

Nếu cảm giác khó chịu ở ngực mới xuất hiện hoặc không rõ nguyên nhân, đặc biệt đi kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn hoặc chóng mặt, cần được đánh giá y tế.

Khó thở khi làm những việc trước đây vẫn thực hiện bình thường

Một thay đổi nhỏ về khả năng vận động cũng đáng được chú ý. Chẳng hạn, trước đây có thể leo vài tầng cầu thang hoặc đi bộ nhanh mà không gặp vấn đề nhưng gần đây lại nhanh chóng hụt hơi, phải dừng lại nghỉ. Khó thở có thể xuất hiện cùng hoặc không cùng với đau, tức ngực trong các vấn đề tim cấp tính.

Tất nhiên, hụt hơi có rất nhiều nguyên nhân như thiếu thể lực, bệnh hô hấp, thiếu máu hoặc lo âu. Nhưng nếu đây là triệu chứng mới xuất hiện, đặc biệt khi xảy ra cùng khó chịu ở ngực hoặc chóng mặt, cần được đánh giá y tế.

Đau hoặc khó chịu lan tới tay, vai, lưng, cổ hoặc hàm

Các triệu chứng liên quan đến tim không nhất thiết chỉ xuất hiện ở vùng ngực. Một số người có thể cảm thấy đau, tức hoặc khó chịu ở một hoặc cả hai cánh tay, vai, lưng trên, cổ hoặc hàm.

Những biểu hiện này đôi khi bị nhầm với đau cơ, sai tư thế hoặc các vấn đề về cột sống. Vì vậy, cần chú ý đến các triệu chứng xuất hiện đồng thời và hoàn cảnh xảy ra chúng.

Đột nhiên vã mồ hôi lạnh

Đổ mồ hôi khi trời nóng hoặc sau khi vận động là phản ứng bình thường. Ngược lại, vã mồ hôi lạnh đột ngột không rõ nguyên nhân, nhất là khi đi kèm tức ngực, khó thở, buồn nôn hoặc choáng váng, cần được xem xét nghiêm túc.

Bản thân việc đổ mồ hôi có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân, nhưng sự kết hợp của nhiều triệu chứng cùng lúc có thể báo hiệu vấn đề nghiêm trọng hơn.

Đổ mồ hôi lạnh đột ngột kèm theo tức ngực có thể là một trong những triệu chứng ban đầu cảnh báo tim có vấn đề. Ảnh minh họa: Verywell Health.

Buồn nôn, khó tiêu hoặc cảm giác giống đau dạ dày

Do tình trạng đầy bụng, trào ngược và khó tiêu khá phổ biến, nhiều người thường cho rằng cảm giác khó chịu ở ngực hoặc vùng bụng trên chỉ là vấn đề về dạ dày. Tuy nhiên, buồn nôn, nôn hoặc cảm giác khó tiêu cũng có thể xuất hiện khi nhồi máu cơ tim xảy ra.

Đặc biệt cần cảnh giác nếu triệu chứng khác với những gì bạn thường gặp, tái diễn nhiều lần hoặc đi kèm vã mồ hôi, khó thở hay khó chịu ở ngực. Không nên mặc định đó là vấn đề về dạ dày nếu biểu hiện có gì đó khác thường.

Chóng mặt, choáng váng hoặc cảm giác sắp ngất

Mất nước hoặc hạ đường huyết cũng có thể gây choáng váng. Tuy nhiên, ngất xỉu, chóng mặt lặp đi lặp lại hoặc đột ngột yếu người vẫn cần được chú ý. Đặc biệt, nếu những biểu hiện này xảy ra khi vận động hoặc đồng thời với khó chịu ở ngực, khó thở hay nhịp tim bất thường, người bệnh nên được đánh giá y tế.

Vì sao người trẻ vẫn có thể gặp vấn đề về tim?

Theo bác sĩ Ajeet Bana, một người ở độ tuổi 30 có thể trông hoàn toàn khỏe mạnh nhưng vẫn mắc tăng huyết áp, tiểu đường, cholesterol cao hoặc thừa cân, béo phì. Hút thuốc và tiền sử gia đình mắc bệnh tim sớm cũng làm nguy cơ tăng lên.

Đáng chú ý, quá trình hình thành mảng xơ vữa trong động mạch có thể diễn ra âm thầm trong nhiều năm trước khi gây ra biến cố cấp tính. Khi dòng máu đến cơ tim bị giảm hoặc tắc nghẽn, nhồi máu cơ tim có thể xảy ra.

Vì vậy, mọi người nên chủ động theo dõi các chỉ số sức khỏe cơ bản như huyết áp, đường huyết, cholesterol và cân nặng.

Nếu cảm giác khó chịu ở ngực xuất hiện đột ngột hoặc kéo dài, đặc biệt khi đi kèm khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, chóng mặt hoặc đau lan tới cánh tay, hàm, vai hay lưng, cần tìm kiếm chăm sóc y tế khẩn cấp ngay lập tức.

Nhồi máu cơ tim ở tuổi 30 ít gặp hơn so với tuổi 60, nhưng vẫn có thể xảy ra. Điều quan trọng là tự hỏi: Triệu chứng này có mới xuất hiện, bất thường hoặc khác với những gì tôi từng trải qua trước đây không? Nhận biết sớm và được điều trị kịp thời có thể tạo ra sự khác biệt quan trọng.