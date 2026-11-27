Tối 26/11, YouTuber Hậu Hoàng (tên thật Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995) khiến người hâm mộ bất ngờ khi chia sẻ thông tin mắc ung thư. Nữ YouTuber cho biết cô mới phát hiện bệnh cách đây 2 ngày, hiện vẫn chưa thoát khỏi trạng thái suy sụp và khóc rất nhiều khi nghĩ đến biến cố sức khỏe.

Theo đó, căn bệnh Hậu Hoàng nhắc đến là bệnh máu trắng, còn gọi là bệnh bạch cầu (leukemia). Đây là một dạng ung thư xuất phát từ các tế bào tạo máu trong tủy xương.

Bệnh có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.

Thông tin diễn viên, youtuber Hậu Hoàng mắc ung thư máu khiến nhiều người lo lắng.

Bệnh máu trắng nguy hiểm như thế nào?

Bệnh bạch cầu xảy ra khi các tế bào tạo máu phát triển bất thường, sản sinh quá mức những tế bào bạch cầu ác tính. Các tế bào này không hoạt động bình thường mà còn lấn át quá trình sản xuất các tế bào máu khỏe mạnh trong tủy xương.

Điều này khiến cơ thể có thể rơi vào tình trạng thiếu hồng cầu, giảm tiểu cầu và suy giảm khả năng chống lại nhiễm trùng.

Cụ thể, khi số lượng hồng cầu khỏe mạnh giảm, người bệnh dễ bị thiếu máu, mệt mỏi, xanh xao, chóng mặt và khó thở. Nếu tiểu cầu giảm, cơ thể dễ xuất hiện những vết bầm tím không rõ nguyên nhân, chảy máu chân răng, chảy máu cam hoặc xuất huyết kéo dài.

Căn bệnh Hậu Hoàng nhắc đến là bệnh máu trắng, còn gọi là bệnh bạch cầu (leukemia). Ảnh minh họa

Trong khi đó, dù số lượng bạch cầu có thể tăng cao, những tế bào bất thường lại không đảm nhiệm tốt chức năng bảo vệ cơ thể. Người bệnh vì thế có nguy cơ nhiễm trùng cao hơn, thậm chí gặp những biến chứng nghiêm trọng.

Mức độ nguy hiểm của bệnh phụ thuộc vào thể bệnh, tốc độ tiến triển, đặc điểm tế bào ung thư và khả năng đáp ứng điều trị. Đặc biệt, bệnh bạch cầu cấp tính có thể tiến triển nhanh, cần được chẩn đoán và điều trị sớm.

Những dấu hiệu cảnh báo bệnh máu trắng

Một trong những điều đáng lo ngại là các triệu chứng ban đầu của bệnh bạch cầu khá giống với những vấn đề sức khỏe thông thường. Người bệnh có thể nhầm lẫn với tình trạng thiếu máu, suy nhược hoặc nhiễm trùng kéo dài.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ (ACS), những dấu hiệu cần chú ý gồm:

Mệt mỏi kéo dài: Cơ thể thường xuyên kiệt sức, thiếu năng lượng, ngay cả khi đã nghỉ ngơi.

Da xanh xao, nhợt nhạt: Có thể liên quan đến tình trạng thiếu hồng cầu do tủy xương bị ảnh hưởng.

Hình ảnh Hậu Hoàng ở bệnh viện.

Dễ bầm tím, chảy máu: Xuất hiện các vết bầm không rõ nguyên nhân, chảy máu cam, chảy máu chân răng hoặc chảy máu khó cầm.

Sốt và nhiễm trùng tái diễn: Người bệnh dễ mắc các bệnh nhiễm trùng do chức năng miễn dịch suy giảm.

Đổ mồ hôi ban đêm, sụt cân: Cân nặng giảm không rõ nguyên nhân, thường xuyên đổ mồ hôi khi ngủ.

Đau xương, đau khớp: Có thể xuất hiện khi các tế bào bất thường tích tụ trong tủy xương.

Ngoài ra, một số người bệnh có thể bị nổi hạch, sưng bụng do gan hoặc lách to.

Tuy nhiên, những biểu hiện trên không đặc hiệu cho ung thư máu. Người có các triệu chứng này không đồng nghĩa đã mắc bệnh, nhưng nếu tình trạng kéo dài hoặc bất thường, cần đi khám để tìm nguyên nhân.

Nguyên nhân mắc ung thư máu?

Theo các chuyên gia y tế, nguyên nhân chính xác gây bệnh bạch cầu hiện vẫn chưa được xác định đầy đủ. Bệnh hình thành khi tế bào trong tủy xương xuất hiện những biến đổi di truyền, khiến chúng phát triển và phân chia mất kiểm soát.

Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh gồm:

Tiếp xúc với mức bức xạ ion hóa cao.

Tiếp xúc với một số hóa chất như benzen.

Từng điều trị ung thư bằng hóa trị hoặc xạ trị.

Có một số bất thường di truyền hoặc hội chứng di truyền nhất định.

Hút thuốc lá, đặc biệt liên quan đến nguy cơ mắc một số thể bệnh bạch cầu.

Đáng chú ý, ung thư máu không chỉ xuất hiện ở người cao tuổi. Bệnh có thể xảy ra ở cả trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng thành. Một số thể bệnh thường gặp ở người trẻ, trong khi những thể khác phổ biến hơn ở người lớn tuổi.

Bệnh máu trắng được chữa trị như thế nào?

Bệnh bạch cầu là căn bệnh nguy hiểm, tuy nhiên không đồng nghĩa với việc người mắc bệnh không còn cơ hội điều trị.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, bệnh được chia thành nhiều nhóm chính, trong đó có bạch cầu cấp dòng lympho, bạch cầu cấp dòng tủy, bạch cầu mạn dòng lympho và bạch cầu mạn dòng tủy.

Điểm khác biệt quan trọng là bệnh bạch cầu cấp thường tiến triển nhanh, cần điều trị sớm. Trong khi đó, một số thể mạn tính phát triển chậm hơn, có trường hợp chưa cần điều trị ngay mà được bác sĩ theo dõi chặt chẽ.

Để xác định chính xác thể bệnh, người bệnh thường được chỉ định xét nghiệm công thức máu, xét nghiệm tủy xương, xét nghiệm miễn dịch và phân tích các bất thường di truyền.

Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể lựa chọn một hoặc phối hợp nhiều phương pháp điều trị như:

Hóa trị: Sử dụng thuốc để tiêu diệt hoặc kiểm soát tế bào ung thư.

Điều trị nhắm trúng đích: Tác động vào những đặc điểm bất thường của tế bào ung thư.

Liệu pháp miễn dịch: Hỗ trợ hệ miễn dịch nhận diện và tiêu diệt tế bào ung thư.

Ghép tế bào gốc tạo máu: Có thể được cân nhắc ở một số bệnh nhân phù hợp, giúp khôi phục khả năng tạo máu khỏe mạnh của tủy xương.

Khả năng điều trị thành công phụ thuộc vào thể bệnh, tuổi, tình trạng sức khỏe, đặc điểm di truyền của tế bào ung thư và đáp ứng của người bệnh với phác đồ. Những tiến bộ trong y học đã giúp cải thiện đáng kể kết quả điều trị ở nhiều nhóm bệnh nhân.

Như vậy, thông tin Hậu Hoàng mắc bệnh máu trắng cũng là lời nhắc nhở mọi người không nên chủ quan trước những dấu hiệu bất thường của cơ thể. Việc thăm khám, xét nghiệm và phát hiện bệnh sớm có ý nghĩa quan trọng trong quá trình điều trị.