Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Nhi khoa tiếp nhận, quản lý điều trị một số trẻ mắc bệnh lý miễn dịch hiếm gặp (IgG4) có các dấu hiệu sưng mi mắt, phì đại tuyến nước. Đáng nói, nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời, bệnh có thể gây xơ hóa, tổn thương cơ quan không hồi phục, thậm chí đe dọa tính mạng.

Các dấu hiệu nhận diện bệnh lý miễn dịch hiếm gặp: Sưng mi mắt, phì đại tuyến nước bọt... (ảnh: BV).

Điển hình như trường hợp một bệnh nhi nữ 8 tuổi nhập viện với tình trạng sưng mi mắt và vùng dưới hàm hai bên. Đây là những biểu hiện dễ khiến nhiều người nghĩ đến dị ứng, quai bị hoặc các bệnh lý nhiễm trùng thông thường. Mặc dù nồng độ IgG4 trong máu không tăng cao, các bác sĩ Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai vẫn nghĩ đến khả năng mắc bệnh liên quan đến IgG4. Kết quả sinh thiết tuyến nước bọt dưới hàm phát hiện những tổn thương đặc trưng, giúp xác định chẩn đoán viêm tuyến lệ và tuyến nước bọt liên quan đến IgG4.

Theo ThS.BSNT Mai Thành Công, trong 4 bệnh nhi IgG4-RD được bác sĩ chẩn đoán và điều trị, thời gian biểu hiện bệnh trước khi xác định chính xác kéo dài từ 3 tháng đến 4 năm. Cả 4 bệnh nhi đều đáp ứng điều trị, tuy nhiên có trường hợp tái phát sau khi ngừng thuốc, đặc biệt một trường hợp tử vong sau khi bỏ điều trị.

BS Thành Công cho biết thêm, bệnh liên quan đến IgG4 là bệnh lý viêm, xơ hóa mạn tính qua trung gian miễn dịch. Ở trẻ em, tổn thương vùng ổ mắt và hạch bạch huyết là những biểu hiện thường gặp. Ngoài ra, bệnh có thể ảnh hưởng đến tuyến nước bọt, tụy, đường mật, phổi, thận, tuyến giáp và hệ thần kinh trung ương. Đáng lo ngại, bệnh thường diễn biến âm thầm, triệu chứng không đặc hiệu, thậm chí có trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi thăm khám vì một vấn đề sức khỏe khác.

Nếu tình trạng viêm kéo dài, mô lành có thể bị thay thế bởi mô xơ, làm suy giảm chức năng cơ quan. Khi tổn thương đã trở nên không hồi phục, việc điều trị sẽ khó khăn hơn.

TS.BS. Nguyễn Thành Nam, Giám đốc Trung tâm Nhi khoa, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, việc nhận diện sớm các bệnh lý miễn dịch ở trẻ em có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trẻ còn cả một quá trình phát triển lâu dài phía trước, vì vậy mục tiêu điều trị không chỉ là kiểm soát triệu chứng mà còn phải hạn chế tổn thương vĩnh viễn, bảo tồn chức năng các cơ quan và chất lượng sống.

Hiện nay, corticoid là một trong những nhóm thuốc điều trị ban đầu có hiệu quả đối với IgG4-RD. Tùy từng trường hợp, bác sĩ có thể phối hợp thuốc điều hòa, ức chế miễn dịch hoặc thuốc sinh học để duy trì tình trạng lui bệnh, hạn chế tái phát và giảm tác dụng phụ khi sử dụng corticoid kéo dài.

Bệnh có nguy cơ tái phát, kể cả khi các triệu chứng đã biến mất. Vì vậy, gia đình cần đưa trẻ tái khám định kỳ, tuân thủ phác đồ điều trị, tuyệt đối không tự ý giảm liều hoặc ngừng thuốc khi thấy tình trạng bệnh cải thiện.

Các bác sĩ Nhi khoa khuyến cáo, các bậc phụ huynh cần đưa trẻ đi khám khi xuất hiện những bất thường kéo dài, tái diễn hoặc chưa xác định được nguyên nhân như: Sưng mi mắt, sưng vùng quanh mắt, lồi mắt; Sưng vùng mang tai, dưới hàm, nổi hạch kéo dài; Đau bụng tái diễn, vàng da, vàng mắt; Ho kéo dài, khó thở hoặc tổn thương phổi chưa rõ nguyên nhân; Phát hiện khối bất thường, phì đại hoặc tổn thương ở nhiều cơ quan. Các biểu hiện trên không đồng nghĩa với việc trẻ mắc IgG4-RD, nhưng cần được thăm khám để xác định nguyên nhân, tránh bỏ sót những bệnh lý nghiêm trọng", BS Nam khuyến cáo.