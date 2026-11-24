Người dân xếp hàng nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại phường Liên Chiểu.

Cụ thể, tại dự án An Trung 2, trong tổng số 3.378 hồ sơ thuộc các nhóm ưu tiên, có 3.115 hồ sơ nữ giới thuộc các diện chủ hộ, đơn thân, độc thân, chiếm 92,2%. Tại dự án Đại Địa Bảo, số hồ sơ nữ giới thuộc các nhóm này là gần 440 trong tổng số 1.232 hồ sơ đủ điều kiện mua nhà, tương ứng khoảng 35,7%. Sự chênh lệch đáng kể về tỷ lệ giữa hai dự án, cùng với số lượng hồ sơ nữ giới ở mức cao, đặt ra vấn đề cần được nghiên cứu một cách thận trọng và có hệ thống trong xây dựng chính sách: Điều gì thực sự đứng sau tỷ lệ đăng ký mua nhà ở xã hội của nữ giới? Liệu đây chủ yếu là kết quả của đặc điểm cơ cấu các nhóm đối tượng được thống kê, phản ánh xu hướng phụ nữ ngày càng chủ động trong việc đứng tên đăng ký và bảo đảm chỗ ở, hay còn cho thấy những bất lợi và rào cản mang tính giới trong khả năng tiếp cận nhà ở có giá phù hợp?

Trước hết, cần thận trọng khi diễn giải các số liệu trên, tránh mặc nhiên kết luận rằng phụ nữ có nhu cầu nhà ở xã hội cao hơn nam giới. Tuy nhiên, dù chưa đủ cơ sở để khái quát thành xu hướng chung trên phạm vi toàn thành phố nhưng số lượng hồ sơ nữ giới đáng kể tại hai dự án trên vẫn là một tín hiệu chính sách cần được quan tâm và nghiên cứu sâu hơn. Vấn đề đặt ra không chỉ là lý giải vì sao phụ nữ chiếm tỷ lệ lớn trong số người đăng ký mà còn cần làm rõ những nguyên nhân thực chất phía sau hiện tượng này: Liệu đây có phải là xu hướng phụ nữ chủ động đứng tên đăng ký để tận dụng cơ chế ưu tiên trong tiếp cận nhà ở xã hội, hay còn phản ánh những vấn đề sâu xa hơn về nhu cầu ổn định nơi ở, bảo đảm độc lập kinh tế, nâng cao tính tự chủ trong cuộc sống, cũng như những khó khăn, bất lợi về kinh tế, gia đình và xã hội mà phụ nữ đang phải đối mặt?

Về phương diện pháp lý, Luật Nhà ở năm 2023 đã xác định các nhóm đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội, đồng thời quy định cơ chế ưu tiên trong trường hợp số lượng hồ sơ đăng ký vượt quá số lượng căn hộ được phân bổ. Trong các nhóm được ưu tiên có đối tượng nữ giới thuộc trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 79. Việc pháp luật ghi nhận yếu tố giới trong cơ chế ưu tiên cho thấy chính sách nhà ở xã hội không chỉ hướng đến hỗ trợ những người có khó khăn về kinh tế nói chung mà còn từng bước quan tâm đến những đặc thù về giới trong khả năng tiếp cận các nguồn lực thiết yếu, trong đó có nhà ở. Tuy nhiên, có điểm cần lưu ý thêm là phải phân biệt giữa bình đẳng về cơ hội theo giới và ưu tiên dựa trên mức độ khó khăn thực tế về nhà ở. Không phải mọi trường hợp người đăng ký là nữ đều có điều kiện kinh tế, hoàn cảnh gia đình và mức độ cấp thiết về nhà ở giống nhau. Ngược lại, trong cùng nhóm nữ giới có thể tồn tại những khác biệt rất lớn về thu nhập, tài sản, khả năng tự bảo đảm chỗ ở và trách nhiệm nuôi dưỡng người phụ thuộc. Chẳng hạn, một phụ nữ đơn thân đang nuôi con nhỏ, có thu nhập thấp và không có tài sản bảo đảm chỗ ở sẽ có mức độ khó khăn khác với một người đăng ký nữ nhưng có điều kiện kinh tế và khả năng tiếp cận nhà ở tương đối ổn định. Nếu chỉ dựa vào giới tính hoặc tình trạng hôn nhân để xác định mức độ ưu tiên mà chưa xem xét đầy đủ các yếu tố liên quan, chính sách có thể chưa phản ánh chính xác nhu cầu hỗ trợ thực chất. Do đó, bình đẳng trong tiếp cận nhà ở xã hội không chỉ là bảo đảm mọi người có cơ hội đăng ký như nhau mà còn phải tính đến những khác biệt về hoàn cảnh và khả năng tiếp cận nhà ở trên thực tế. Đây là cơ sở để chuyển từ bình đẳng về hình thức sang bình đẳng thực chất trong thụ hưởng chính sách.

Cần đồng bộ giải pháp từ phát triển nguồn cung đến phân phối căn hộ

Để chính sách nhà ở xã hội thực sự phát huy hiệu quả, Đà Nẵng cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào một số vấn đề trọng tâm. Trước hết, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ phát triển nguồn cung nhà ở xã hội, gắn chỉ tiêu số lượng với nhu cầu thực tế của từng nhóm đối tượng và từng khu vực. Thành phố cần rà soát quỹ đất, ưu tiên những vị trí có khả năng kết nối thuận lợi với các khu công nghiệp, khu chế xuất, trung tâm việc làm, hệ thống giao thông công cộng,... Đồng thời, đẩy nhanh thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, lựa chọn nhà đầu tư có năng lực và kiểm soát chặt tiến độ thực hiện dự án. Thứ hai, nghiên cứu đổi mới quy trình lựa chọn căn hộ sau khi người dân được xác định đủ điều kiện mua nhà ở xã hội. Thay vì tổ chức bốc thăm căn hộ hoàn toàn ngẫu nhiên, có thể nghiên cứu cho người đăng ký kê khai trước các nguyện vọng về diện tích, khoảng tầng, hướng căn hộ, mức giá có khả năng chi trả,... Trên cơ sở đó, chủ đầu tư phối hợp với Sở Xây dựng phân nhóm căn hộ có đặc điểm tương đồng và tổ chức bốc thăm trong từng nhóm, bảo đảm công khai, có sự giám sát và lập biên bản đầy đủ. Đối với những căn hộ có giá bán khác nhau, cần công khai giá bán, diện tích, vị trí, hướng căn hộ và các khoản chi phí liên quan trước khi tổ chức lựa chọn. Người dân phải được biết rõ nghĩa vụ tài chính của mình, tránh tình trạng trúng quyền mua nhưng sau đó không đủ khả năng thanh toán do căn hộ được phân bổ có giá trị vượt quá dự kiến. Thứ ba, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, xét duyệt và phân phối nhà ở xã hội. Thành phố có thể xây dựng cơ sở dữ liệu tập trung về nhu cầu nhà ở xã hội, tích hợp thông tin hồ sơ đăng ký, tình trạng nhà ở, thu nhập, nhóm đối tượng ưu tiên và lịch sử thụ hưởng chính sách. Quy trình xét duyệt, công bố danh sách đủ điều kiện, tổ chức bốc thăm và lựa chọn căn hộ cần được số hóa ở mức phù hợp, có khả năng kiểm tra, đối chiếu và truy xuất khi cần thiết. Điều này vừa giảm áp lực cho cơ quan quản lý, vừa hạn chế nguy cơ trùng lặp hồ sơ, lợi dụng chính sách hoặc phát sinh khiếu nại…

Thứ tư, rà soát và hoàn thiện tiêu chí ưu tiên đối với phụ nữ và các nhóm dễ bị tổn thương. Thứ năm, phát triển mạnh phân khúc nhà ở xã hội cho thuê và thuê mua. Không phải người lao động nào cũng có đủ điều kiện tài chính để mua nhà, kể cả khi được hưởng chính sách ưu đãi. Với đặc thù lực lượng lao động thường xuyên biến động, có nhu cầu thay đổi nơi làm việc và khả năng tích lũy còn hạn chế, nhà ở cho thuê có ý nghĩa rất thiết thực. Theo đó, thành phố cần quan tâm bố trí quỹ đất, thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư, đồng thời nghiên cứu cơ chế quản lý giá thuê hợp lý, bảo đảm chất lượng vận hành và an ninh, an toàn tại các khu nhà ở xã hội.

Cuối cùng, tăng cường hơn nữa vai trò giám sát của cơ quan dân cử và sự tham gia của người dân. Đối với từng dự án, cần công khai đầy đủ số lượng căn hộ, cơ cấu diện tích, giá bán, số hồ sơ đăng ký, số hồ sơ đủ điều kiện, số lượng đối tượng ưu tiên, kết quả phân phối,... Việc bốc thăm phải có quy trình thống nhất, được giám sát độc lập, có ghi nhận hình ảnh, biên bản và cơ chế tiếp nhận, giải quyết kiến nghị kịp thời. Qua đó, tạo dựng niềm tin của người dân đối với chính sách và hạn chế những phát sinh không đáng có.