Đoàn giám sát Thường trực HĐND thành phố làm việc với chủ đầu tư dự án Chung cư cho người thu nhập thấp tại Khu dân cư An Trung 2 (khối nhà A, B).

Áp lực lớn khi cầu vượt cung

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đối với các dự án nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách từ năm 2023 đến nay, thành phố có 6 dự án với tổng quy mô 6.122 căn hộ, trong đó 5.610 căn để bán và 512 căn cho thuê. Đến nay, đã có 4.558 căn được ký hợp đồng mua bán, cho thuê. Những con số này cho thấy nguồn cung nhà ở xã hội đang từng bước được đưa ra thị trường, tạo thêm cơ hội tiếp cận nhà ở cho các đối tượng thụ hưởng chính sách. Giai đoạn 2026-2030, Đà Nẵng được giao chỉ tiêu phát triển 26.279 căn nhà ở xã hội, gồm 20.369 căn để bán và 5.910 căn cho thuê. Đây là nhiệm vụ có quy mô lớn, đòi hỏi thành phố không chỉ tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục đầu tư, quỹ đất, nguồn vốn và tiến độ thi công mà còn phải quan tâm đến hiệu quả phân phối, bảo đảm sản phẩm nhà ở đến đúng đối tượng, phù hợp với nhu cầu thực tế. Qua giám sát tại hai dự án nhà ở xã hội được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách - Chung cư cho người thu nhập thấp tại dự án An Trung 2 và Khu tái định cư Đại Địa Bảo đã cho thấy sức ép rất lớn từ nhu cầu của người dân.

Tại dự án An Trung 2, tổng số căn hộ là 633 căn, trong đó đã ký hợp đồng hoặc bàn giao 615 căn, đạt tỷ lệ 97,1%. Trong khi đó, tổng số hồ sơ đăng ký của 5 nhóm đối tượng ưu tiên theo quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 79 Luật Nhà ở năm 2023 lên đến 3.378 hồ sơ/3.891 hồ sơ đăng ký hợp lệ. Cụ thể, người có công với cách mạng có 135 hồ sơ, thân nhân liệt sĩ 96 hồ sơ, người khuyết tật 32 hồ sơ, người được bố trí tái định cư theo hình thức mua, thuê mua nhà ở xã hội không có hồ sơ và nữ giới ưu tiên có 3.115 hồ sơ. Tại Khu tái định cư Đại Địa Bảo, tổng quy mô là 237 căn hộ, đã ký hợp đồng hoặc bàn giao 126 căn, đạt tỷ lệ 46,6%. Có đến 1.232 hồ sơ đủ điều kiện mua nhà ở xã hội theo quy định, trong đó số hồ sơ của nữ giới ưu tiên 440 hồ sơ.

Từ hai dự án có thể nhận thấy, số lượng người có nhu cầu và đủ điều kiện tiếp cận nhà ở xã hội lớn hơn nhiều so với nguồn cung hiện có. Riêng tại An Trung 2, số hồ sơ đăng ký thuộc các nhóm ưu tiên đã gấp hơn 5 lần tổng số căn hộ của dự án. Tại Đại Địa Bảo, số hồ sơ đủ điều kiện cũng cao hơn nhiều lần số căn hộ được đưa ra phân phối. Điều này cho thấy, bài toán nhà ở xã hội tại Đà Nẵng không chỉ nằm ở việc phát triển thêm nguồn cung dự án, mà còn ở khâu tổ chức phân phối, xác định đúng đối tượng thụ hưởng, bảo đảm công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa các nhóm người dân có nhu cầu nhà ở chính đáng.

Bốc thăm quyền mua chưa đồng nghĩa với lựa chọn được căn hộ phù hợp

Một trong những vấn đề đáng quan tâm qua giám sát tại hai dự án là quy trình bốc thăm và lựa chọn căn hộ. Theo thực tế triển khai được ghi nhận, Sở Xây dựng thực hiện kiểm soát việc bốc thăm quyền mua nhà ở xã hội. Sau khi người dân trúng quyền mua, việc lựa chọn căn hộ tiếp tục được tổ chức bằng hình thức bốc thăm do chủ đầu tư thực hiện. Cách thức này có ưu điểm là tạo ra cơ chế phân bổ khách quan trong bối cảnh số người đăng ký vượt xa số lượng căn hộ. Tuy nhiên, việc tách thành hai lần bốc thăm cũng nảy sinh những bất cập nhất định, nhất là khi kết quả phân bổ căn hộ chưa chắc phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của người mua.

Chẳng hạn, có người mong muốn lựa chọn căn hộ ở tầng 1 để thuận tiện đi lại nhưng kết quả bốc thăm lại rơi vào căn hộ tầng 3; có người chỉ đủ khả năng tài chính đối với căn hộ diện tích nhỏ nhưng lại được bốc trúng vào căn hộ có diện tích lớn hơn, kéo theo chi phí mua nhà tăng lên. Tương tự, có người mong muốn căn hộ có hướng nhất định để phù hợp với điều kiện sinh hoạt, sức khỏe hoặc thói quen gia đình nhưng kết quả phân bổ lại không đáp ứng nguyện vọng,… Đối với người có thu nhập thấp, việc chênh lệch vài mét vuông diện tích hoặc phát sinh thêm một khoản chi phí không nhỏ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vay vốn, trả nợ và duy trì cuộc sống sau khi nhận nhà. Vì vậy, không thể xem việc trúng quyền mua là đã giải quyết trọn vẹn nhu cầu an cư của người dân.

Dự án An Trung 2 tại phường An Hải.

Cần nhìn nhận rằng, nhà ở xã hội là sản phẩm được Nhà nước hỗ trợ về chính sách, quỹ đất và cơ chế đầu tư nhằm phục vụ nhóm đối tượng có điều kiện kinh tế còn hạn chế. Do đó, việc phân phối căn hộ cần hướng đến mục tiêu kép: vừa bảo đảm công khai, công bằng, ngăn ngừa tiêu cực, vừa đáp ứng ở mức hợp lý nhu cầu sử dụng và khả năng tài chính của người mua. Vấn đề đặt ra là liệu có thể nghiên cứu thay đổi phương thức lựa chọn căn hộ theo hướng người dân được đăng ký trước các tiêu chí cơ bản như: khoảng tầng, diện tích, hướng căn hộ và mức giá phù hợp; sau đó tổ chức bốc thăm trong từng nhóm căn hộ tương đồng về tiêu chí, thay vì để người mua hoàn toàn phụ thuộc vào kết quả ngẫu nhiên?.

Đây là hướng tiếp cận cần được nghiên cứu kỹ để tạo ra xác suất nhận được căn hộ phù hợp sẽ cao hơn. Đặc biệt, đối với người có thu nhập thấp, việc lựa chọn căn hộ theo khả năng tài chính cần được xem là một yếu tố quan trọng, không nên chỉ tập trung vào việc phân bổ đủ số lượng căn hộ.