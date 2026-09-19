Cần bảo đảm an toàn trong quá trình duy tu, bảo dưỡng đường bộ

Thực tế cho thấy, đằng sau cung đường sạch đẹp là sự vất vả, rủi ro của người công nhân, cùng khó khăn khách quan trong việc phân bổ nguồn lực và quản lý lực lượng lao động thời vụ.

Mỗi ngày trên tuyến quốc lộ 4D, ông Chảo Duần Trình, công nhân bảo trì thời vụ, Hạt Quản lý đường bộ 2, Công ty Cổ phần đường bộ Lào Cai lại bắt đầu công việc với sự cẩn trọng cao độ trước dòng xe qua lại tấp nập. Nhận khoán 9 km đường, công việc của ông Trình là cắt cỏ, dọn dẹp đá rơi và chặt cây đổ sau mưa bão.

"Lúc mình phát cỏ, máy kêu to lắm không nghe thấy tiếng ô tô. Nhiều lúc xe đi nhanh lao đến sát sạt, cứ thấy ô tô là phải dừng máy lại ngay, không là chạm vào người" - ông Trình chia sẻ về nguy hiểm thường trực.

Duy tu, bảo dưỡng được thực hiện trong điều kiện tuyến đường vẫn đang khai thác, vì vậy yêu cầu an toàn đặt ra với cả người lao động và phương tiện qua lại.

Để bảo đảm tiến độ làm sạch lề đường, công nhân thường dùng đầu cắt bằng dây cước. Với vòng tua máy hàng nghìn vòng/phút, sợi cước giúp quật cỏ nhanh nhưng lại dễ làm những viên đá dăm văng ra đường.

Chị Nguyễn Thị Oanh, công nhân duy tu, Công ty Cổ phần đường bộ 242 vẫn chưa quên sự cố tại km170, quốc lộ 70. Chị Oanh kể lại: "Mấy tháng trước tôi phát bằng dụng cụ đầu cắt dây cước, đá bắn vỡ kính ô tô, tôi phải đền 2 triệu đồng. Đi làm vất vả mà phải đền, coi như làm công không. Giờ tôi chỉ dám phát bằng dao thôi, cước bắn xa và nhiều đá hơn, rất sợ!".

Chị Nguyễn Thị Oanh phát dọn cây cỏ ven quốc lộ 70.

Thậm chí, theo anh Phạm Văn Giao, công nhân Công ty Cổ phần đường bộ 242, sỏi đá không chỉ văng vào xe mà còn văng trực tiếp vào chính người công nhân đang cầm máy, nhưng họ vẫn phải khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có 9 tuyến quốc lộ với tổng chiều dài 943 km và 27 tuyến đường tỉnh với tổng chiều dài 1.437 km. Theo quy định hiện hành, ngân sách Nhà nước chi cho duy tu, bảo dưỡng thường xuyên 1 km quốc lộ khoảng 50 triệu đồng/năm; đường tỉnh lộ từ 30 triệu đồng đến dưới 35 triệu đồng/năm. Từ nguồn kinh phí duy tu định mức, các đơn vị trúng thầu phân bổ khoảng 50% cho vật tư (đá, nhựa, sơn kẻ đường...) và 50% chi cho nhân công.

Duy tu thường xuyên không chỉ có phát cỏ, khơi rãnh mà còn gắn với xử lý các tình huống phát sinh do mưa lũ, sạt lở trên tuyến.

Ông Trương Văn Thuyết - Phó Giám đốc Công ty Cổ phần đường bộ 242 cho biết: Công ty giao khoán cho Hạt Quản lý đường bộ khoảng 1 triệu đồng đến 1,7 triệu đồng/km/tháng tùy theo quy mô tuyến đường. Sau khi trừ chi phí dự phòng, công nhân trực tiếp như chị Oanh nhận mức khoán khoảng 800.000 đồng/km/tháng.

Thời gian qua, các đơn vị quản lý cũng đã nỗ lực cải thiện hạ tầng an toàn giao thông trên các tuyến. Bằng nguồn kinh phí bảo dưỡng thường xuyên, Ban Quản lý bảo trì đường bộ Lào Cai đã tiến hành sửa chữa, thay thế hệ thống cảnh báo theo quy chuẩn mới. Cụ thể, trong quý I và quý II năm 2026: lắp đặt bổ sung 129 biển báo trên các tuyến quốc lộ 4D, quốc lộ 70, tỉnh lộ 152, tỉnh lộ 154, tỉnh lộ 156 và tỉnh lộ156B; thay thế 14 mặt biển báo trên đường tỉnh 157; lắp đặt 82m hộ lan tôn sóng tận dụng tại các vị trí sạt lở nguy hiểm trên tỉnh lộ 160.

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí bảo dưỡng thường xuyên còn hạn chế, hàng nghìn vị trí biển báo, hộ lan hỏng cũ vẫn đang chờ được bổ sung. Riêng hệ thống quốc lộ dự kiến cần khoảng 2,1 tỷ đồng để thay thế 791 biển báo cũ hỏng và khắc phục hàng nghìn mét hộ lan lắp ngược, bị hỏng. Khu vực các tuyến đường tỉnh cũng cần khoảng 2 tỷ đồng để thay thế 812 biển báo cũ.

Khó khăn lớn nhất hiện nay mà các Hạt Quản lý đường bộ đang gặp phải là tình trạng chậm trễ trong việc giải ngân kinh phí.

Anh Đào Trọng Lâm, đại diện Hạt Quản lý đường bộ 1, Công ty Cổ phần đường bộ Lào Cai chia sẻ:

Điều kiện hạ tầng và kinh phí khó khăn đòi hỏi các đơn vị duy tu phải tổ chức thi công khoa học hơn. Ông Cù Ngọc Chung - Giám đốc Công ty Cổ phần Đường bộ Lào Cai cho biết: Đơn vị đang quản lý gần 600 km đường nhưng lực lượng công nhân trực tiếp chỉ hơn 40 người. Do đó, việc khoán cho Hạt thuê nhân công thời vụ là giải pháp vận hành tất yếu.

Duy tu, bảo dưỡng để giữ cho lề thông, hè thoáng là nhiệm vụ quan trọng của ngành giao thông. Để giảm thiểu tối đa các sự cố ngoài ý muốn, không thể chỉ dựa vào kinh nghiệm hay sự cẩn trọng cá nhân của người lao động, cần có sự đồng bộ từ giải ngân kịp thời kinh phí, cải thiện thù lao cho công nhân, đến chuẩn hóa các quy định thi công như bắt buộc trang bị biển cảnh báo di động và thiết bị bảo hộ an toàn, góp phần mang lại sự bình yên cho mọi tuyến đường.