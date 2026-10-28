Cân bằng giữa nghiêm trị với khoan hồng, nhân đạo

Phiên họp toàn thể tại hội trường Diên Hồng, kỳ họp thứ hai của Quốc hội. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Tội phạm giảm, xã hội an toàn hơn

Tại phiên thảo luận, nhiều đại biểu quan tâm, cho ý kiến về việc thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình đối với một số tội danh trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Đại biểu Nguyễn Thanh Sang (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) đề nghị tiếp tục duy trì hình phạt tử hình đối với tội mua bán trái phép chất ma túy; khả năng xem xét bỏ hay tiếp tục duy trì hình phạt tử hình đối với tội danh này nên được cân nhắc sau năm 2030, khi đã có kết quả tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, qua đó có đủ cơ sở thực tiễn để đánh giá. Đối với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, đại biểu này cho rằng đây là hành vi đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm quyền trẻ em, gây tâm lý lo lắng, bức xúc trong Nhân dân, đề nghị giữ lại hình phạt tử hình để răn đe, nghiêm trị.

Theo đại biểu Huỳnh Ngọc Liêm (Đoàn Lâm Đồng), mục tiêu cuối cùng của chính sách hình sự không phải là làm cho hình phạt ngày càng nặng hơn, mà là làm cho tội phạm giảm, xã hội an toàn hơn và thực thi pháp luật hiệu quả hơn. Đại biểu nhấn mạnh cần nâng cao năng lực điều tra, triệt phá tận gốc các đường dây, bắt đúng đối tượng chủ mưu, cầm đầu và tước bỏ toàn bộ lợi ích kinh tế do phạm tội mà có, đó mới là những biện pháp có sức răn đe mạnh hơn đối với loại tội phạm này. Đối với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, đại biểu cho rằng, việc xem xét bỏ hình phạt tử hình cần dựa trên quan điểm chỉ đạo của Đảng, lộ trình thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình và các điều ước, công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia.

Giải trình trước Quốc hội về việc thu hẹp phạm vi áp dụng hình phạt tử hình trong dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Bộ trưởng Công an, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh, đây không phải là chính sách mới mà đã được thực hiện theo lộ trình qua nhiều lần sửa đổi Bộ luật Hình sự. Từ năm 1985 đến nay, số tội danh có quy định hình phạt tử hình đã giảm từ 44 xuống còn 10 tội danh theo Bộ luật hiện hành.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề các đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Khẳng định tội mua bán trái phép chất ma túy là loại tội phạm rất nguy hiểm, Bộ trưởng Công an cho biết, qua thực tiễn đấu tranh, nhiều đối tượng phạm tội chưa nhận thức đầy đủ quy định pháp luật, bị lôi kéo, dụ dỗ, thậm chí lừa gạt, ép buộc song vẫn có thể cảm hóa, giáo dục và lập công chuộc tội. Do vậy, áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất với họ là chưa thật sự phù hợp vì mục tiêu của công tác đấu tranh là triệt phá tận gốc đường dây, truy xét và xử lý các đối tượng từ nơi xuất phát.

Đối với tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi, Bộ trưởng Công an khẳng định đây là loại tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, phải bị xử lý nghiêm khắc. Tuy nhiên, xét về tính tương quan giữa hình phạt đối với tội danh này và các tội phạm khác vẫn còn quy định hình phạt tử hình, nhất là tội giết người, Bộ trưởng cho rằng bỏ hình phạt tử hình là phù hợp.

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Đổi mới phương thức hoạt động của tòa án

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