Cận ảnh SUV hybrid mới về Việt Nam cạnh tranh Toyota Yaris Cross

Là một trong những chủ lực doanh số của MG﻿ tại Việt Nam, mẫu SUV đô thị ZS vừa được giới thiệu phiên bản thế hệ mới. Điểm thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở dưới nắp ca-pô với hệ truyền động Hybrid+.

MG ZS mới sử dụng động cơ xăng 1.5L kết hợp mô-tơ điện và bộ pin dung lượng 1,83 kWh, cho tổng công suất 197 mã lực. Khác với nhiều mẫu xe hybrid﻿ trên thị trường sử dụng hộp số e-CVT, mẫu SUV này được trang bị hộp số tự động 3 cấp 3-eAT.

Về thiết kế, MG ZS thế hệ mới vẫn duy trì kiểu dáng tổng thể quen thuộc nhưng được tinh chỉnh ở một số chi tiết. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, mở rộng sang hai bên, kết hợp cụm đèn chiếu sáng LED Projector.

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Các đường nét thân xe được điều chỉnh theo hướng thể thao, đi cùng bộ mâm hợp kim 18 inch. Đuôi xe thiết kế tối giản, với điểm nhấn là huy hiệu Hybrid+.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.430 x 1.818 x 1.635 mm, chiều dài cơ sở 2.610 mm. So với thế hệ trước, ZS bản mới dài hơn 107 mm và có chiều dài cơ sở tăng 25 mm.

Khoang nội thất sử dụng tông màu đen và vani, kết hợp vật liệu bọc da tại nhiều vị trí. Ghế trước có chức năng sưởi, trong khi ghế lái chỉnh điện 6 hướng.

Màn hình giải trí trung tâm được nâng kích thước lên 12,3 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Phía sau vô-lăng là màn hình thông tin kích thước 7 inch. Các trang bị tiện nghi đáng chú ý gồm cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động tích hợp lọc bụi mịn PM2.5, sạc điện thoại không dây và cốp đóng mở điện.

Về an toàn, MG ZS mới được bổ sung gói hỗ trợ lái chủ động MG Pilot L1. Xe có 6 túi khí cùng các tính năng như cảnh báo áp suất lốp, cảm biến đỗ xe, camera 360 độ, Auto Hold, Auto Lock...

Theo công bố, MG ZS thế hệ mới chỉ có một phiên bản hybrid với giá bán 668 triệu đồng. Con số này cao hơn đáng kể so với mức 518-588 triệu đồng của thế hệ trước.

Ở phân khúc SUV cỡ B sử dụng hệ truyền động hybrid, mẫu xe này cạnh tranh với Toyota Yaris Cross﻿ HEV có giá 728 triệu đồng. Trong nhóm xe thương hiệu Trung Quốc, các đối thủ của MG ZS mới gồm Omoda C5 SHS-H Premium và Jaecoo J5 SHS-H Premium, cùng có giá 669 triệu đồng.

Bên cạnh MG ZS hybrid﻿, thương hiệu ô tô Trung Quốc này cũng giới thiệu mẫu MG GT mới sẽ thay thế MG5 tại thị trường Việt Nam. Dòng sedan cỡ C này bán ra 2 phiên bản, kèm mức giá 512-586 triệu đồng.