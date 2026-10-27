Cần 300 tỷ đồng gỡ 'nút thắt cổ chai' Đại lộ Nam Sông Mã

Theo đề xuất của UBND phường Hạc Thành, hiện nay, tuyến Đại lộ Nam Sông Mã qua địa bàn phường vẫn còn một đoạn từ cầu Bến Ngự đến nút giao Đại lộ Nguyễn Hoàng – Đại lộ Nam Sông Mã mới được đầu tư một làn đường, chưa đáp ứng quy mô mặt cắt theo định hướng của các quy hoạch có liên quan, trong đó có quy hoạch chung và quy hoạch phân khu.

Hiện trạng đoạn tuyến Đại lộ Nam Sông Mã qua phường Hạc Thành

Đoạn tuyến này chưa được nghiên cứu đầu tư hoàn chỉnh, ảnh hưởng đến việc từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông đô thị và đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

Trên cơ sở rà soát thực tế, UBND phường Hạc Thành kiến nghị UBND tỉnh Thanh Hóa thống nhất chủ trương đầu tư đoạn tuyến nói trên, với chiều dài khoảng 1,3 km, tổng mức đầu tư dự kiến 300 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh.

Đầu tuyến Đại lộ Nam sông Mã đang bị cắt cụt 1 làn

Theo địa phương, việc đầu tư hoàn thiện tuyến đường sẽ góp phần nâng cao năng lực kết nối giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đi lại, thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn phường Hạc Thành nói riêng, tỉnh Thanh Hóa nói chung.

Nút giao Đại lộ Nguyễn Hoàng – Đại lộ Nam Sông Mã

Đề xuất này nằm trong định hướng từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị, nâng cao khả năng kết nối giữa các trục đường lớn, đáp ứng yêu cầu phát triển không gian đô thị của tỉnh trong thời gian tới.

Tuyến qua phường Sầm Sơn sắp hoàn thành đưa vào sử dụng

Được biết Dự án tuyến Đại lộ Nam sông Mã (phần mở rộng) đoạn chạy qua phường Sầm Sơn có chiều dài hơn 4km và được chia làm 2 đoạn (2 dự án). Theo hồ sơ thiết kế, đường có chiều rộng 67 - 77m, tổng mức đầu tư của 2 dự án là gần 580 tỷ đồng, do Ban QLDA đầu tư xây dựng Sầm Sơn làm chủ đầu tư. Tới 2027 các hạng mục sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên tới địa phận phường Hạc Thành phải dừng lại do chưa được lập hồ sơ thiết kế. Dẫn tới tuyến đường bị thắt cổ chai khiến việc di chuyển gặp khó khăn. Nhất là vào cao điểm mùa du lịch khi có hàng triệu lượt người, phương tiện từ phía Bắc đổ về Sầm Sơn.