Campuchia xuất khẩu hơn 200.000 tấn gạo sang Philippines

Một kho gạo ở Campuchia. Ảnh: TTXVN phát

Campuchia đã xuất khẩu tổng cộng 792.212 tấn gạo sang các thị trường quốc tế trong thời gian trên, tăng mạnh 67,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Philippines dự kiến sẽ nhập khẩu lượng gạo kỷ lục lên tới 5,5 triệu tấn vào năm 2026. Đầu năm ngoái, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia Dith Tina và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Philippines Francisco Tiu Laurel Jr. đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác nông nghiệp tại Manila.

Signature Rice, một trong những doanh nghiệp xuất khẩu gạo lớn nhất của Campuchia, đã đề ra kế hoạch đẩy mạnh xuất khẩu sang Philippines. Ngày 2/10, 5.000 tấn gạo của doanh nghiệp này đã được bốc lên tàu tại tỉnh Kampot.

Đây là một phần trong tổng số 20.000 tấn mà doanh nghiệp dự kiến xuất khẩu trực tiếp sang Philippines trong tháng này. Doanh nghiệp cũng có kế hoạch duy trì sản lượng tương đương trong các tháng 11 và 12.

Trong năm 2027, doanh nghiệp trên đặt mục tiêu xuất khẩu 100.000 tấn gạo sang Philippines, qua đó đưa quốc gia này trở thành một trong những thị trường lớn nhất của mình.

Lô hàng này cũng góp phần hỗ trợ mục tiêu xuất khẩu 1 triệu tấn gạo mỗi năm của Chính phủ Campuchia - một mục tiêu đã được đề ra từ năm 2015.