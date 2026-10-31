Campuchia xem xét tăng giờ học để nâng chất lượng giáo dục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet phát biểu trong cuộc gặp với các học sinh, sinh viên tốt nghiệp đạt thành tích cao ở Phnom Penh. Ảnh: AKP

Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 28/10 đã yêu cầu Bộ Giáo dục nước này phối hợp với Bộ Kinh tế và Tài chính nghiên cứu khả năng kéo dài thời gian học trong ngày ở các trường công lên 6 giờ, tăng thêm 2 giờ so với lịch học 4 giờ hiện nay.

Phát biểu tại cuộc gặp với các học sinh, sinh viên tốt nghiệp đạt thành tích cao ở Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho biết việc tăng thời lượng học sẽ tạo thêm thời gian để học sinh tiếp thu và củng cố bài học. Việc kéo dài thời gian học sẽ bắt đầu ngay từ năm tới. Tiếng Khmer và toán học sẽ là những môn học được chú trọng nhằm củng cố năng lực nền tảng của học sinh.

Bên cạnh việc kéo dài thời gian học, chính phủ Campuchia đặt mục tiêu nâng cao chất lượng các trường trên cả nước thông qua việc nhân rộng những phương pháp giảng dạy hiệu quả từ các trường học kiểu mẫu.

Hiện nước này có 161 trường đang triển khai các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục. Theo Thủ tướng Hun Manet, về lâu dài, Campuchia hướng tới áp dụng những phương pháp hiệu quả tại khoảng 7.000-10.000 cơ sở giáo dục.

“Tầm nhìn lớn của tôi không phải là tạo ra những tiêu chuẩn kép trong hệ thống trường công lập, mà là xác định các phương pháp hiệu quả để tất cả trường học đều có thể trở thành những cơ sở giáo dục có năng lực - về cơ bản là trở thành trường học kiểu mẫu”, ông nói.

Định hướng này cho thấy Campuchia không chỉ xem xét tăng thời lượng học mà còn tìm cách cải thiện chất lượng giảng dạy trên diện rộng, tránh để những điều kiện giáo dục tốt chỉ tập trung ở một số trường.

Chuyên gia giáo dục Quach Mengly hoan nghênh đề xuất của chính phủ, coi đây là bước đi tích cực nhằm thúc đẩy cải cách giáo dục. Tuy nhiên, ông nhận định hệ thống giáo dục Campuchia vẫn cần được cải thiện liên tục để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Từ góc độ thực tiễn giảng dạy, Hang Chhorvan, giáo viên trung học cơ sở, cho rằng thời gian học dài hơn có thể tạo thêm cơ hội để học sinh luyện tập và củng cố kiến thức. Bà đề xuất dành thời gian này cho các tiết phụ đạo, luyện đọc và hỗ trợ học sinh ở những môn học cốt lõi.

Theo số liệu của Bộ Giáo dục Campuchia, trong năm học 2025-2026, nước này có hơn 19.500 cơ sở giáo dục, gồm 9.207 trường mầm non, 8.248 trường tiểu học, 1.360 trường trung học cơ sở và 957 trường trung học phổ thông thuộc các khu vực công lập, cộng đồng và tư nhân. Ngoài ra, Campuchia có 49 cơ sở đào tạo kỹ thuật và 200 cơ sở giáo dục đại học, trong đó 94 cơ sở thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giáo dục.