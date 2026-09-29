Campuchia và Thái Lan thúc đẩy thực hiện các thỏa thuận biên giới

Cửa khẩu ở tỉnh Chanthaburi (Thái Lan) ngày 26/12/2025. Ảnh tư liệu - minh họa: THX/TTXVN

Theo Bộ Quốc phòng Campuchia, tham dự cuộc họp có đoàn đại biểu Campuchia do Chuẩn tướng Nit Narong, Trưởng Ban Thư ký RBC Campuchia, dẫn đầu và đoàn đại biểu Thái Lan do Thiếu tướng Kamphanat Waphansu, Trưởng Ban Thư ký RBC Thái Lan, dẫn đầu. Các Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) của hai bên cũng tham dự cuộc họp.

Hai bên tập trung thảo luận các biện pháp tiếp tục thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố chung của Cuộc họp Đặc biệt lần thứ ba của Ủy ban Biên giới chung Campuchia - Thái Lan, ký ngày 27/12/2025. Nội dung trao đổi cũng bao gồm việc phối hợp hoạt động và giải quyết các vấn đề liên quan, qua đó góp phần xây dựng lòng tin giữa hai bên.