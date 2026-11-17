SBI Holdings Inc., một tập đoàn tài chính lớn của Nhật Bản, phối hợp cùng Ngân hàng Quốc gia Campuchia (NBC) vừa công bố hai dự án thử nghiệm nhằm khám phá việc ứng dụng các công nghệ kỹ thuật số mới trong lĩnh vực tài chính tại Campuchia.

Được công bố tại hội nghị cấp cao Black Swan diễn ra ở Phnom Penh, các sáng kiến này sẽ xem xét việc chuyển tiền xuyên biên giới giữa Campuchia và Nhật Bản thông qua đồng tiền mã hóa ổn định (stablecoin) cũng như việc mã hóa trái phiếu Chính phủ Campuchia.

Cả hai dự án đều được thiết kế để đánh giá tính khả thi trong thực tế của các ứng dụng công nghệ tài chính mới trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc triển khai thí điểm hoặc ra mắt chính thức trên thị trường.

Hai sáng kiến này phản ánh sự quan tâm của NBC và SBI Holdings trong việc tìm hiểu cách thức các giải pháp tài chính kỹ thuật số có thể cải thiện hiệu quả, khả năng tiếp cận và hiện đại hóa các dịch vụ tài chính, đồng thời xem xét các khía cạnh về kỹ thuật, vận hành, bảo mật và quy định pháp lý liên quan.

Dự án thử nghiệm đầu tiên sẽ khám phá việc sử dụng đồng tiền mã hóa ổn định cho các giao dịch chuyển tiền xuyên biên giới giữa Campuchia và Nhật Bản. Mục tiêu đặt ra là nâng cao hiệu quả, rút ngắn thời gian thanh toán và tạo sự thuận tiện hơn cho các giao dịch, đặc biệt là đối với lao động người Campuchia tại Nhật Bản khi gửi tiền về hỗ trợ gia đình.

Dự án sẽ tập trung vào các yêu cầu kỹ thuật, tính bảo mật, hiệu quả vận hành, khả năng tích hợp với các hệ thống thanh toán hiện có và việc tuân thủ các quy định pháp lý. Thông qua đánh giá này, các bên đối tác hướng tới việc xác định liệu cơ chế chuyển tiền dựa trên đồng tiền mã hóa ổn định có thể mang lại một phương thức an toàn, hiệu quả và chi phí thấp hơn cho việc chuyển tiền xuyên biên giới hay không, từ đó cân nhắc khả năng triển khai chính thức trong tương lai.

Sáng kiến này diễn ra trong bối cảnh các tổ chức tài chính vẫn đang tiếp tục nghiên cứu, phát triển và thử nghiệm các giải pháp kỹ thuật số trước khi đưa vào ứng dụng thực tế trên thị trường. NBC cho biết việc giới thiệu dự án tại Black Swan 2026 cũng phản ánh sự phát triển của công nghệ tài chính trong kỷ nguyên số và tạo cơ hội để chia sẻ về những tiến bộ và đổi mới trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính tại Campuchia.

Dự án thử nghiệm thứ hai sẽ xem xét việc mã hóa trái phiếu chính phủ Campuchia, tập trung vào tính khả thi của việc ứng dụng công nghệ blockchain vào các giao dịch trái phiếu chính phủ.

Nghiên cứu này sẽ đánh giá cách thức mã hóa tài sản (tokenisation) có thể nâng cao hiệu quả vận hành, cắt giảm chi phí, tăng cường tính minh bạch, đẩy nhanh quy trình mua, bán và thanh toán trái phiếu chính phủ. Nghiên cứu cũng sẽ khám phá tiềm năng mở rộng cơ hội tham gia cho các nhà đầu tư, đồng thời hỗ trợ hiện đại hóa thị trường phù hợp với những bước tiến trong công nghệ tài chính.

Sáng kiến trên nhằm tạo cơ hội để tìm hiểu, học hỏi và kiểm chứng tiềm năng của công nghệ blockchain trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hiện đại hóa các dịch vụ tài chính. Kết quả từ nghiên cứu sẽ là cơ sở để đánh giá các bước đi tiếp theo, có thể bao gồm việc triển khai thí điểm hoặc áp dụng chính thức trong tương lai.

Hai dự án thử nghiệm này tập trung vào các khía cạnh khác nhau của hệ thống tài chính: dự án về đồng tiền mã hóa ổn định tập trung vào thanh toán và chuyển tiền xuyên biên giới, trong khi sáng kiến về trái phiếu chính phủ xem xét cách thức ứng dụng mã hóa dựa trên công nghệ blockchain vào các giao dịch trên thị trường vốn. Mỗi dự án đều mang tính chất thăm dò, nhằm thu thập các kết quả thực tiễn trước khi cân nhắc triển khai trên quy mô rộng hơn./.