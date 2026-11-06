Campuchia ứng dụng công nghệ hiện đại bảo tồn cá heo sông Mekong

Cá heo nước ngọt Irrawaddy bơi tại sông Mekong ở tỉnh Kratie, cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia 300 km về phía Đông Bắc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia ngày 5/11 thông báo hình ảnh và dữ liệu từ camera sẽ được truyền trực tiếp về trung tâm, giúp cơ quan chức năng xác định khu vực có nguy cơ cao, tổ chức tuần tra và kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Dự án có sự hỗ trợ của Quỹ Quốc tế Bảo tồn Thiên nhiên (WWF) và Quỹ Đặc biệt Hợp tác Lan Thương - Mekong.

Trước đó, Quốc vụ khanh Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia, bà Im Rachna đã dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất và trang thiết bị tại trung tâm, đặt ở Trạm Bảo vệ và Bảo tồn Cá heo Anlung Kampi, tỉnh Kratie. Bà nhấn mạnh yêu cầu tăng cường giám sát bằng camera, thiết bị lưu trữ dữ liệu video và nghiên cứu sử dụng năng lượng Mặt Trời nhằm giảm chi phí vận hành.

Campuchia cũng sẽ kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ phù hợp, đẩy mạnh đào tạo, tăng cường hợp tác với chuyên gia quốc tế và các đối tác, đồng thời cải thiện điều kiện làm việc, chế độ phúc lợi cho nhân viên nhằm nâng cao năng lực bảo tồn.

Bà Im Rachna ghi nhận những kết quả tích cực trong công tác bảo tồn cá heo Mekong, trong đó số vụ đánh bắt trái phép bị ngăn chặn và số ngư cụ bị cấm thu giữ tăng đáng kể. Bà đồng thời biểu dương lực lượng tuần tra đường sông, các chuyên gia bảo tồn thủy sản và WWF Campuchia vì những đóng góp trong phát hiện, ngăn chặn vi phạm và bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Trong năm nay, Campuchia ghi nhận 6 trường hợp cá heo sông Mekong sinh con. Hiện quần thể loài cá heo quý hiếm này tại Campuchia ước tính còn gần 120 con.