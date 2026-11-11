Campuchia tích cực chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20

Biển quảng cáo về Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại sân bay quốc tế Techo của Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Theo Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia, Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 với chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì một nền thịnh vượng chung và sự ổn định bền vững” sẽ được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia trong các ngày 15 và 16/11. Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni sẽ chủ trì lễ khai mạc chính thức diễn ra ngày 15/11.

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Prak Sokhonn cho biết, tại Hội nghị lần này, nước chủ nhà Campuchia sẽ thúc đẩy thông qua ba văn kiện quan trọng, gồm Tuyên bố Phnom Penh nhằm tái khẳng định lập trường của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và vạch ra định hướng phát triển trong thời gian tới, Nghị quyết về tình hình khủng hoảng, giải quyết khủng hoảng và củng cố hòa bình trong Cộng đồng Pháp ngữ và Lời kêu gọi Phnom Penh về bảo vệ di sản văn hóa và thúc đẩy đa dạng văn hóa.

Khu triển lãm giới thiệu về Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 và lịch sử Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ tại sân bay quốc tế Techo, Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Bên lề Hội nghị cấp cao, một loạt các hoạt động nhằm tăng cường hợp tác cho các thành viên Cộng đồng Pháp ngữ cũng sẽ được tổ chức tại Campuchia.

Hội nghị Bộ trưởng lần thứ 48 của Cộng đồng Pháp ngữ sẽ diễn ra ngày 14/11, trong khi sự kiện Làng Pháp ngữ với các gian trưng bày quốc gia sẽ được tổ chức từ ngày 13-17/11 tại Công viên Wat Botum ở thủ đô Phnom Penh mang đến cơ hội để tôn vinh sự phong phú và đa dạng văn hóa của Cộng đồng Pháp ngữ.

Trong khi đó, sự kiện FrancoTech dự kiến ​​diễn ra từ ngày 14-16/11 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Koh Pich với chủ đề “Một cộng đồng Pháp ngữ, một tương lai kỹ thuật số”, cung cấp nền tảng để thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp trong các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo.

OIF là một tổ chức hợp tác lớn trên thế giới với 90 thành viên, quan sát viên, trong đó có Việt Nam.Theo OIF, Hội nghị cấp cao tổ chức tại Phnom Penh lần này đánh dấu sự trở lại của cuộc họp cấp cao nhất của Cộng đồng Pháp ngữ tại châu Á-Thái Bình Dương sau 29 năm, kể từ khi Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao tại Hà Nội năm 1997.