Campuchia thúc đẩy các ưu tiên chính trị và văn hóa tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ

Khách tham quan tìm hiểu tại khu triển lãm ảnh về Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại sân bay quốc tế Techo ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Sơn Hên/PV TTXVN tại Campuchia

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu trước thềm hội nghị, ông Prak Sokhonn khẳng định 3 văn kiện này sẽ phản ánh các ưu tiên trọng tâm, đồng thời góp phần định hình hướng đi tương lai cho cộng đồng Pháp ngữ.

Văn kiện thứ nhất là Tuyên bố Phnom Penh - một tuyên bố chính trị nhằm tái khẳng định lập trường của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) và vạch ra định hướng phát triển trong thời gian tới.

Văn kiện thứ hai là Nghị quyết về tình hình khủng hoảng, giải quyết khủng hoảng và củng cố hòa bình trong cộng đồng Pháp ngữ. Văn kiện này đề cập đến những thách thức mà các khu vực sử dụng tiếng Pháp đang đối mặt, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giải quyết khủng hoảng và thúc đẩy hòa bình bền vững.

Văn kiện thứ ba là Lời kêu gọi Phnom Penh về bảo vệ di sản văn hóa và thúc đẩy đa dạng văn hóa, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa của việc gìn giữ di sản văn hóa và nuôi dưỡng sự tôn trọng đối với đa dạng văn hóa trong cộng đồng Pháp ngữ.

Khách tham quan tìm hiểu về Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 tại khu triển lãm ảnh tại sân bay quốc tế Techo ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Sơn Hên/PV TTXVN tại Campuchia

Theo ông Prak Sokhonn, ba văn kiện này là những kết quả then chốt được kỳ vọng tại Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, phản ánh nỗ lực của Campuchia trong việc đóng góp vào các ưu tiên chính trị, chương trình nghị sự về xây dựng hòa bình và hợp tác văn hóa của tổ chức này.

Campuchia sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 vào ngày 15-16/11 với chủ đề “Tái đầu tư vào hòa bình vì sự thịnh vượng chung và sự ổn định bền vững”.