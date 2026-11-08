Campuchia thu hồi 18 giấy phép sòng bạc

Trung tâm thương mại Mơn Chay (8 Park) tại xã Krabao, huyện Kampong Trabaek, tỉnh Prey Veng. Ảnh minh họa: Sơn Hên/PV TTXVN tại Campuchia.

Thông tin được Bộ trưởng cấp cao Chhay Sinarith, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống lừa đảo trực tuyến Campuchia (CCTC), công bố tại cuộc họp báo ngày 6-11.

Theo ông, các cuộc điều tra tập trung vào những tổ chức tội phạm liên quan mạng lưới Tập đoàn Prince, gắn với Trần Chí và Lý Hùng. Nhà chức trách cũng mở rộng điều tra hoạt động rửa tiền, che giấu tài sản, giao dịch tiền mã hóa và lợi dụng sòng bạc để tổ chức đánh bạc trực tuyến trái phép.

Trong chiến dịch trên phạm vi toàn quốc, cơ quan chức năng đã phong tỏa hơn 300 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng và kê biên nhiều động sản, bất động sản trị giá hàng trăm triệu USD. Tuy nhiên, CCTC không xác định toàn bộ số tiền và tài sản này có liên quan đến Tập đoàn Prince hay không.

Campuchia đồng thời tăng cường hợp tác với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Interpol để mở rộng điều tra, triệt phá các mạng lưới tội phạm.

Từ ngày 1-7-2025 đến 31-10-2026, nước này đã truy tố, tạm giam 5.032 đối tượng tình nghi liên quan lừa đảo trực tuyến và đưa 23.760 công dân nước ngoài thuộc 38 quốc tịch về nước.