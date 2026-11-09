Campuchia thắp sáng 'Ngọn lửa Chiến thắng' kỷ niệm 73 năm Ngày Độc lập

Đài Độc lập ở trung tâm thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Lễ kỷ niệm 73 năm Ngày Độc lập và Ngày Thành lập Quân đội Hoàng gia Campuchia (9/11/1953-9/11/2026) được Ủy ban Tổ chức lễ hội quốc gia-quốc tế tổ chức tại khu vực Đài Độc lập ở trung tâm thủ đô Phnom Penh. Quốc vương Norodom Sihamoni chủ trì buổi lễ.

Cùng dự, có Chủ tịch Thượng viện Hun Sen, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary, Thủ tướng Hun Manet, các quan chức cấp cao, lực lượng vũ trang, đông đảo người dân Campuchia và đại diện ngoại giao đoàn, các tổ chức quốc tế.

Quốc vương Norodom Sihamoni chủ trì buổi lễ thắp “Ngọn lửa Chiến thắng”. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

“Ngọn lửa Chiến thắng” được thắp sáng trong suốt 3 ngày, để tưởng nhớ công lao của cố Quốc vương Norodom Sihanouk cùng những người đi trước đã hy sinh trong sự nghiệp đấu tranh giành lại độc lập cho đất nước Campuchia.

Dưới sự lãnh đạo của cố Quốc vương Norodom Sihanouk ngày 9/11/1953 nhân dân Campuchia chính thức giành lại độc lập hoàn toàn.

Theo Ủy ban Tổ chức lễ hội quốc gia-quốc tế, vào 19 giờ các ngày 9 và 11/11, pháo hoa sẽ thắp sáng bầu trời tại khu vực quảng trường phía trước Hoàng cung ở thủ đô Phnom Penh.

Các du khách nước ngoài tận hưởng không khí lễ hội tại Phnom Penh dịp Quốc khánh Campuchia. (Ảnh: ĐINH TRƯỜNG)

Nhân dịp này, nhiều hoạt động văn hóa xã hội sôi động sẽ được tổ chức tại thủ đô Phnom Penh và các tỉnh, thành phố của Vương quốc Campuchia.