Campuchia-Thái Lan nhất trí các biện pháp xây dựng lòng tin trong đàm phán phân định biển

Các phái đoàn Thái Lan (trái) và Campuchia tại The Hague tham gia cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Hòa giải UNCLOS. (Nguồn: Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia, Bộ Ngoại giao Thái Lan)

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia ngày 18/10, thỏa thuận đạt được tại cuộc họp lần thứ hai của Ủy ban Hòa giải UNCLOS, diễn ra từ ngày 14-18/10 tại The Hague, Hà Lan.

Bộ Ngoại giao Campuchia cho biết, hai bên công nhận quyền đưa ra tuyên bố để bảo vệ các quyền lợi chính đáng của mình hoặc đính chính thông tin sai lệch, thông tin xuyên tạc. Ủy ban Hòa giải khuyến khích hai nước thực hiện các thỏa thuận và biện pháp hiện có nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các cuộc đàm phán mang tính xây dựng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Thái Lan Sihasak Phuangketkeow, đại diện nước này tham dự cuộc họp, nhấn mạnh tiến trình hòa giải cần tập trung riêng vào vấn đề phân định ranh giới biển theo UNCLOS.

Theo báo điện tử Khaosod English, ông Sihasak cho biết, các cuộc thảo luận kéo dài 5 ngày tập trung vào những vấn đề pháp lý và kỹ thuật, gồm các nguyên tắc và bằng chứng làm cơ sở cho yêu sách của mỗi nước liên quan đến thềm lục địa và ranh giới lãnh hải. Ủy ban đã đề nghị hai bên giải thích cơ sở pháp lý cho lập trường của mình để phục vụ việc xem xét tranh chấp.

Ngoài ra, các bên thảo luận những biện pháp xây dựng lòng tin nhằm cải thiện quan hệ song phương và ngăn chặn căng thẳng gia tăng. Những biện pháp được đề xuất bao gồm tránh đưa ra cáo buộc hoặc tuyên bố tại các diễn đàn quốc tế có thể làm suy yếu tiến trình hòa giải, cũng như tránh hành động có nguy cơ gây đối đầu giữa hai nước.

Ngoại trưởng Sihasak khẳng định, Thái Lan ủng hộ các biện pháp này và cho rằng Bangkok đã thực hiện cách tiếp cận tương tự.

Cả Campuchia và Thái Lan hiện vẫn duy trì lập trường riêng về phân định ranh giới biển. Theo các thông tin được công bố, những biện pháp xây dựng lòng tin không cấm hai nước đưa ra tuyên bố cần thiết để bảo vệ các quyền hợp pháp của mình. Tuy nhiên, toàn văn các biện pháp đã nhất trí chưa được công bố.

Campuchia khởi động tiến trình hòa giải vào tháng 6/2026, sau khi gia nhập UNCLOS hồi tháng 3 cùng năm. Tiến trình giải quyết tranh chấp trên biển này độc lập với Ủy ban Biên giới chung song phương (JBC), cơ chế xử lý các vấn đề phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền.

Chính phủ Campuchia khẳng định, các vấn đề biên giới đất liền cần được giải quyết thông qua những cơ chế song phương hiện có, trong khi tranh chấp trên biển được xử lý theo các thủ tục phù hợp của UNCLOS.