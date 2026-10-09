Campuchia tăng cường xuất khẩu hạt điều

Sản phẩm hạt điều của Campuchia có chất lượng cao và được thị trường nhiều nước ưa chuộng. (Ảnh: Fresh News)

Theo Bộ Thương mại Campuchia, ngành điều tiếp tục cho thấy tiềm năng kinh tế to lớn, với xuất khẩu tăng trưởng ổn định và đã vươn tới thị trường 27 quốc gia ở châu Âu, châu Á, Mỹ và một số nước khác. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu điều của Campuchia đạt 605.773 tấn, trị giá gần 810 triệu USD, tăng 152% so với năm 2024.

Chủ tịch Liên đoàn Điều Campuchia An Dara cho biết, xuất khẩu hạt điều chế biến cũng tăng lên đáng kể. Trong 8 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hạt điều chế biến của cả nước tăng 30%, thu về hơn 60 triệu USD. Liên đoàn thúc đẩy chế biến trong nước bằng cách khuyến khích cộng đồng và các nhà máy tăng cường năng lực chế biến cả hạt điều bán thành phẩm và sản phẩm điều thành phẩm.

Theo thống kê, Campuchia hiện có hơn 50 doanh nghiệp chế biến hạt điều đạt tiêu chuẩn đã đi vào hoạt động. Liên đoàn Điều luôn chú trọng quảng bá, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm, giúp người tiêu dùng ở các nước có được nhiều thông tin hơn về chất lượng hạt điều Campuchia.

Về xuất nhập khẩu hàng hóa, theo báo cáo ra ngày 8/10 của Bộ Thương mại Campuchia, trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của quốc gia này đạt 58,49 tỷ USD, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, xuất khẩu hàng hóa đạt 27,47 tỷ USD, tăng 18% so cùng kỳ năm ngoái và nhập khẩu trị giá hơn 31 tỷ USD, tăng 26% so cùng kỳ. Các sản phẩm xuất khẩu chính của Campuchia bao gồm hàng may mặc, giày dép, đồ dùng du lịch, máy móc, lốp xe, thiết bị điện, nông sản. Nước này nhập khẩu nguyên liệu thô phục vụ sản xuất, sản phẩm dầu mỏ, xe cộ, thiết bị điện tử và các mặt hàng tiêu dùng.