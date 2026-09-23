Campuchia tăng cường truy quét các đường dây lừa đảo trực tuyến

Phát biểu tại hội nghị ở Phnom Penh ngày 23-9, ông Hun Manet nhấn mạnh Campuchia không cho phép các tổ chức tội phạm làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển đất nước và đời sống người dân, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác quốc tế, đặc biệt là chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: AFP

Hội nghị có sự tham dự của đại diện nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ và Trung Quốc, diễn ra trong bối cảnh Campuchia đẩy mạnh truy quét các trung tâm lừa đảo trực tuyến.

Theo Bộ Nội vụ Campuchia, trong 6 tháng đầu năm 2026, lực lượng chức năng đã kiểm tra 488 địa điểm lừa đảo trực tuyến, bắt giữ 20.926 nghi phạm thuộc 38 quốc tịch và trục xuất 46.474 công dân nước ngoài.

Trong số những người bị bắt, 2.637 trường hợp được chuyển hồ sơ sang tòa án; 16.874 người thuộc 34 quốc tịch bị trục xuất được xác định có liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Các chiến dịch truy quét tiếp tục trong tháng 8, với 85 trung tâm lừa đảo công nghệ bị đột kích, 1.255 nghi phạm thuộc 13 quốc tịch bị bắt và 574 người thuộc 11 quốc tịch bị trục xuất.

Trước hội nghị, chính quyền Campuchia đưa phóng viên quốc tế tới một khu phức hợp tại tỉnh Prey Veng, nơi từng có khoảng 20.000 người hoạt động.

Tang vật thu giữ tại một số cơ sở gồm huy hiệu giả của FBI và cảnh sát Trung Quốc, được sử dụng trong các thủ đoạn giả danh cơ quan thực thi pháp luật.

Trong những năm gần đây, Campuchia và một số nước Đông Nam Á trở thành địa bàn hoạt động của các mạng lưới lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

Các đường dây sử dụng nhiều thủ đoạn như lừa đảo tình cảm, giả danh cảnh sát và cơ quan chức năng. Một số cơ sở có liên quan đến mua bán và bóc lột người.

Đại diện Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) cho rằng việc Campuchia tăng cường hợp tác là tín hiệu tích cực, song cần tiếp tục đẩy mạnh phối hợp quốc tế, thống nhất cách ứng phó với các xu hướng tội phạm mới và tăng cường thu thập chứng cứ số.