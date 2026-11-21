Áp phích quảng bá chương trình “Đêm Angkor rực sáng”. (Ảnh: Angkor Times)

Bộ Du lịch Campuchia phối hợp Bộ Văn hóa-Mỹ thuật, chính quyền tỉnh Siem Reap và doanh nghiệp sẽ tổ chức sự kiện trên tại đền Angkor Wat, khu vực đền Bayon và Cổng sông Om, mở cửa cho công chúng và du khách trong nước cũng như quốc tế vào xem miễn phí.

Ban tổ chức cho biết, chương trình được tổ chức với mục tiêu thúc đẩy các chuyến tham quan quần thể đền vào ban đêm và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, thông qua sự kết hợp giữa kiến trúc truyền thống Khmer và nghệ thuật ánh sáng để tạo nên những cảnh tượng hấp dẫn. Qua đó, giới thiệu tiềm năng du lịch văn hóa Campuchia đến khách du lịch trong nước và quốc tế.

Sự kiện “Đêm Angkor rực sáng” còn nhằm quảng bá uy tín quốc gia và thương hiệu du lịch Campuchia, tăng sức hấp dẫn cho các điểm du lịch, cũng như khuyến khích du khách tăng thời gian lưu trú và chi tiêu, thúc đẩy phát triển kinh tế, phù hợp với triết lý "Bảo tồn phục vụ phát triển, phát triển phục vụ bảo tồn".

Trước đó, ngày 16/11, cũng tại Siem Reap, Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni đã chủ trì lễ khánh thành công trình tu sửa đền Mebon Tây với sự tham dự của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân. Ngôi đền này được xây dựng từ thế kỷ 11 dưới triều đại Outey Tityavaraman II. Do thời gian và chiến tranh, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng.

Dự án trùng tu đền Mebon Tây được bắt đầu tiến hành vào năm 2012 dưới sự hợp tác giữa Chính phủ Campuchia và Pháp, kéo dài 14 năm với ngân sách khoảng 12 triệu USD. Sau lễ khánh thành, số lượng khách du lịch trong nước và quốc tế đến tham quan ngôi đền cổ đã tăng đáng kể, tương đương với thời kỳ trước dịch Covid-19.

Nỗ lực thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế của Chính phủ Campuchia diễn ra trong bối cảnh số lượng khách nước ngoài nhập cảnh vào đất nước Chùa Tháp sụt giảm mạnh. Theo báo cáo của Bộ Du lịch Campuchia, nước này đón 2,46 triệu lượt khách quốc tế trong 9 tháng đầu năm 2026, giảm 43,7% so với mức 4,37 triệu lượt cùng kỳ năm trước.

Theo các chuyên gia, việc khôi phục niềm tin du lịch và xây dựng hình ảnh Campuchia như một điểm đến an toàn, ổn định phải là trọng tâm của quá trình phục hồi. Ngành du lịch cần đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm du lịch ra thế giới để du khách có thể nhìn thấy Campuchia là một đất nước của di sản văn hóa, thiên nhiên và lòng hiếu khách.