Campuchia tạm giam hơn 5.000 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Thông tin trên được ông Chhay Sinarith, Bộ trưởng cấp cao phụ trách các nhiệm vụ đặc biệt kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Phòng, chống lừa đảo trực tuyến (CCOS), công bố tại buổi thông tin dành cho đoàn ngoại giao ngày 6/11, tại thủ đô Phnom Penh.

Lừa đảo trực tuyến bị lực lượng chức năng Campuchia bắt giữ. (Nguồn: Khmer Times)

Tham dự sự kiện có 46 thành viên đoàn ngoại giao, đại diện các tổ chức quốc tế tại Campuchia và 18 đại diện cơ quan đại diện ngoại giao Campuchia ở nước ngoài theo hình thức trực tuyến.

Tại buổi làm việc, ông Chhay Sinarith khẳng định Chính phủ Campuchia quyết tâm đẩy mạnh cuộc chiến chống tội phạm lừa đảo trực tuyến, tập trung vào ba định hướng chính: triển khai Tuyên bố Phnom Penh với 11 nội dung hành động nhằm tăng cường hợp tác quốc tế; đấu tranh với nạn mua bán người, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; đồng thời truy bắt các đối tượng cầm đầu, triệt phá mạng lưới rửa tiền.

Liên quan đến các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với mạng lưới Prince Group, phía Campuchia cho biết đang tiến hành điều tra chuyên sâu và phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế, trong đó có Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).

Campuchia cũng đang tăng cường xác minh, hỗ trợ những công dân nước ngoài bị lừa gạt hoặc cưỡng ép tham gia các hoạt động phi pháp trở về nước, trên cơ sở tuân thủ pháp luật và các tiêu chuẩn nhân đạo quốc tế. Tuy nhiên, những người tự nguyện tham gia hoạt động lừa đảo nhằm trục lợi sẽ không được xác định là nạn nhân và phải chịu xử lý nghiêm minh theo quy định.