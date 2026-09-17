Campuchia tái khẳng định cam kết chống tin giả

Các đại biểu dự diễn đàn truyền thông và lễ trao giải cuộc thi về chống tin giả năm 2026. (Ảnh: CTV)

Ngày 17/9, tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia tổ chức Diễn đàn truyền thông và lễ trao giải cuộc thi về chống tin giả năm 2026 với chủ đề: “Chống tin giả và thúc đẩy tính trung thực của thông tin tại khu vực Mekong-Lan Thương”.

Sự kiện do Bộ Thông tin Campuchia phối hợp Quỹ hợp tác đặc biệt Mekong-Lan Thương tổ chức, với mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về những rủi ro, tác động của tin giả và việc phát tán thông tin thiếu trách nhiệm; chia sẻ thực tiễn về kiểm chứng thông tin; tăng cường hợp tác khu vực trong việc ngăn chặn sự lan truyền thông tin sai lệch.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra chủ trì lễ khai mạc diễn đàn.

Cùng tham dự sự kiện, có Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ, đại diện Đại sứ quán Trung Quốc và các nước ASEAN tại Campuchia, các đại biểu, chuyên gia truyền thông, nhà báo, nhà sáng tạo nội dung từ các nước khu vực Mekong-Lan Thương.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện. (Ảnh: CTV)

Phát biểu tại lễ khai mạc sự kiện, Bộ trưởng Thông tin Campuchia Neth Pheaktra cho biết mục tiêu của Campuchia không chỉ đơn thuần là giảm thông tin sai lệch mà còn mở rộng khả năng tiếp cận thông tin chuẩn xác và nâng cao độ tin cậy của thông tin.

Ông Neth Pheaktra nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tạo ra các nội dung có trách nhiệm, truyền thông công cộng kịp thời và hợp tác tích cực giữa các cơ quan chính phủ, tổ chức truyền thông, nhà báo, nhà giáo dục, thanh niên, những người có ảnh hưởng trên môi trường kỹ thuật số và các công dân nói chung.

Bộ trưởng Thông tin Campuchia cho rằng, thông tin sai lệch không phải là thách thức riêng của bất kỳ quốc gia nào, mà là vấn đề xuyên biên giới, đòi hỏi sự hợp tác, học hỏi lẫn nhau và khả năng ứng phó chung.

Do đó, Campuchia sẽ tích cực đóng góp cho hợp tác ASEAN về thông tin và truyền thông, hợp tác chặt chẽ với các đối tác trong khu vực Mekong-Lan Thương và các bên quốc tế liên quan để tăng cường tính toàn vẹn thông tin và xây dựng niềm tin rộng rãi hơn của công chúng.

Campuchia hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận thông tin chuẩn xác và nâng cao độ tin cậy của thông tin. (Ảnh: CTV)

Sau các phiên thảo luận và thuyết trình về chủ đề chống tin giả và thực tiễn hoạt động chống tin giả của các nước khu vực Mekong-Lan Thương, Ban tổ chức đã tiến hành trao giải cuộc thi “Truyền thông và người sáng tạo nội dung không tin giả” cho các tác phẩm có tác động tích cực đến xã hội.