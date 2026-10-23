Campuchia số hóa dữ liệu về nạn buôn bán người

Cụ thể, hệ thống sẽ tích hợp dữ liệu từ các bộ, ngành, cơ quan liên quan và chính quyền địa phương, qua đó giúp phát hiện các thông tin trùng lặp, nâng cao độ tin cậy của báo cáo và hỗ trợ xây dựng chiến lược quốc gia hiệu quả hơn.

Trong giai đoạn đầu, hệ thống dự kiến được thử nghiệm với 2 nhóm dữ liệu, gồm số vụ việc được báo cáo và số chiến dịch truy quét tội phạm; số nghi phạm và nạn nhân được xác định thông qua hoạt động của lực lượng cảnh sát tư pháp.

Trong 6 tháng đầu năm nay, Campuchia triệt phá 112 vụ buôn bán người và bóc lột tình dục, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025; bắt giữ 169 nghi phạm và giải cứu 581 nạn nhân. Các vụ việc liên quan đến cưỡng bức lao động, lừa đảo trực tuyến dưới hình thức lừa đảo tình cảm và lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa, tuyển dụng lao động trái phép và đưa người vượt biên trái phép.