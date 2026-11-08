Campuchia siết hoạt động sòng bạc liên quan Tập đoàn Prince

Thông tin trên được Bộ trưởng cấp cao Chhay Sinarith, người đứng đầu Ban Chỉ đạo phòng, chống lừa đảo trực tuyến Campuchia (CCTC), công bố tại cuộc họp báo ngày 6-11 ở trụ sở Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia.

Lực lượng chức năng Campuchia triệt phá một ổ nhóm lừa đảo trực tuyến. Ảnh: Khmer Times

Theo ông Chhay Sinarith, trong vòng 1 năm qua, chính quyền Campuchia đã thu hồi 18 giấy phép kinh doanh sòng bạc liên quan mạng lưới Tập đoàn Prince, gắn với Trần Chí (Chen Zhi) và Lý Hùng (Li Xiong).

Ngoài ra, 10 giấy phép sòng bạc khác bị đình chỉ để phục vụ công tác điều tra.

Các cơ quan chức năng đang mở rộng điều tra hoạt động rửa tiền, che giấu tài sản, giao dịch tiền mã hóa và việc lợi dụng sòng bạc để tổ chức đánh bạc trực tuyến trái phép.

Campuchia cũng tăng cường phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol), nhằm truy tìm các đối tượng cầm đầu, thu thập chứng cứ và triệt phá mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Trong chiến dịch truy quét trên toàn quốc, lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 300 triệu USD trong các tài khoản ngân hàng, đồng thời kê biên tài sản động sản và bất động sản trị giá hàng trăm triệu USD.

Tuy nhiên, nhà chức trách không xác định toàn bộ số tiền và tài sản này thuộc Tập đoàn Prince. Các tài sản đang được xử lý theo trình tự pháp lý và có thể bị tịch thu theo quy định.

Theo số liệu được công bố, từ ngày 1-7-2025 đến 31-10-2026, Campuchia đã triển khai hoạt động truy quét tại 972 địa điểm nghi có liên quan lừa đảo trực tuyến, đưa 568 vụ việc ra tòa và truy tố, tạm giam 5.032 nghi phạm.

Trong cùng giai đoạn, 23.760 công dân nước ngoài thuộc 38 quốc tịch đã được đưa về nước.

Chính phủ Campuchia khẳng định tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm lừa đảo trực tuyến, tập trung triệt phá các mạng lưới rửa tiền, xử lý đối tượng chủ mưu, đồng thời tăng cường bảo vệ, hỗ trợ những người bị mua bán hoặc bị lừa tuyển dụng vào các cơ sở lừa đảo.