Campuchia siết chặt quản lý cờ bạc trực tuyến và lừa đảo qua mạng

Ban Thư ký Ủy ban Phòng chống lừa đảo trực tuyến Campuchia phối hợp với Ủy ban Quản lý cờ bạc thương mại Campuchia triển khai các biện pháp đấu tranh với hoạt động phi pháp tại 16 tỉnh có sòng bạc được cấp phép.

Hai nhiệm vụ trọng tâm được xác định là thực thi nghiêm lệnh cấm cờ bạc trực tuyến trong khuôn viên sòng bạc và thành lập các tổ công tác liên ngành để thanh tra từ tháng 10/2026.

Giới chức Campuchia khẳng định, hoạt động thanh tra trên toàn quốc nhằm bảo đảm các sòng bạc tuân thủ đầy đủ điều kiện trong giấy phép hoạt động, góp phần ngăn chặn cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp và lừa đảo qua mạng.

R.G