Campuchia sẵn sàng đón các nhà lãnh đạo Pháp ngữ

Làng Pháp ngữ Djerba. (Ảnh: Thu Hà/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, chính quyền thủ đô Phnom Penh đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về an ninh, trật tự công cộng, hạ tầng và vệ sinh môi trường để phục vụ Hội nghị Cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, dự kiến diễn ra từ ngày 13-17/11 tại Campuchia, với sự tham dự của lãnh đạo các quốc gia thành viên Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), trong đó có Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Ngày 3/11, Đô trưởng Phnom Penh Khuong Sreng chủ trì cuộc họp điều phối, rà soát kế hoạch triển khai của các cơ quan, ban ngành thành phố. Ông yêu cầu lực lượng an ninh và chính quyền 14 quận ưu tiên bảo đảm an toàn công cộng, duy trì hoạt động của các dịch vụ đô thị, vệ sinh môi trường và cơ sở hạ tầng trong suốt thời gian diễn ra hội nghị.

Theo chỉ đạo của Đô trưởng Khuong Sreng, hoạt động sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) cá nhân sẽ bị nghiêm cấm trong thời gian diễn ra sự kiện.

Các tàu thuyền, sà lan chở cát không được lưu thông trên những tuyến sông lân cận; tàu du lịch thương mại cũng phải tạm ngừng hoạt động. Chính quyền Phnom Penh sẽ công bố hướng dẫn về tiêu chuẩn môi trường và phương án phân luồng giao thông trước khi hội nghị khai mạc.

Bên cạnh các hoạt động chính thức, hội nghị sẽ có hai sự kiện bên lề là Làng Pháp ngữ và triển lãm Francotech. Triển lãm Francotech diễn ra từ ngày 14-16/11 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Koh Pich, trong khi Làng Pháp ngữ được tổ chức từ ngày 13-17/11 tại khu vực phía trước chùa Wat Botum.

Làng Pháp ngữ dự kiến có hơn 100 gian hàng, trong đó có 37 gian hàng quốc gia, cùng các chương trình biểu diễn văn hóa hằng ngày. Sự kiện được kỳ vọng thu hút khoảng 100.000 lượt khách, với các hoạt động giới thiệu ẩm thực, nghệ thuật truyền thống và điểm đến du lịch của các nước trong cộng đồng Pháp ngữ.

Theo các quan chức Campuchia, những hoạt động này góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường quan hệ ngoại giao và quảng bá di sản, hình ảnh đất nước Campuchia tới bạn bè quốc tế./.