Campuchia phong tỏa gần 1 tỷ USD liên quan Tập đoàn Prince

Trần Chí, 38 tuổi, người gốc Trung Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Prince Group bị cáo buộc điều hành các khu phức hợp lừa đảo mạng ở Campuchia. Ảnh: Prince

Tướng Chhay Sinarith, Bộ trưởng phụ trách công tác đặc biệt, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Chánh Văn phòng Thư ký Ủy ban chuyên trách Chống lừa đảo công nghệ cao Campuchia cho biết đây là đại án mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng và phức tạp với mạng lưới chằng chịt trong và ngoài nước.

Kết quả điều tra đã xác định có 198 công ty liên quan. Trong đó, có 98 công ty tại Campuchia và 100 công ty hoạt động ở nước ngoài. Đối tượng cầm đầu Chen Zhi cùng các đồng phạm đã lợi dụng danh nghĩa Tập đoàn Prince, biến nhiều tòa nhà và cơ sở kinh doanh casino làm "bình phong" để tổ chức các hoạt động lừa đảo trực tuyến xuyên quốc gia.

Hiện Tòa án Campuchia đã khởi tố vụ án với các tội danh lừa đảo có tổ chức và rửa tiền có tổ chức với tình tiết tăng nặng. Tòa án đã phát lệnh bắt giữ tổng cộng 32 bị cáo, ra lệnh đưa 4 bị cáo dưới sự giám sát tư pháp và đã giao cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xác minh danh tính của 5 nghi phạm khác cùng các tài sản có liên quan đến vụ án. 6 đối tượng chủ mưu gồm: Chen Zhi, Li Song, Liu Yin, Eng Dara, Ieng Soklim và Huang Ron đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và chuyển giao cho tòa án để tiếp tục thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Đối với 29 đối tượng chủ mưu và đồng phạm khác đang trốn ở nước ngoài, lực lượng chức năng Campuchia đã hoàn tất thủ tục đề nghị Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) phát lệnh Thông báo Đỏ, đồng thời gửi yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự tới các quốc gia liên quan.

Đáng chú ý, lực lượng Công an Campuchia đang phối hợp chặt chẽ với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Bộ Công an Trung Quốc cùng nhiều đối tác quốc tế để thu thập chứng cứ, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng trước pháp luật.

Mới đây, Bộ trưởng cấp cao Chhay Sinarith cho biết cơ quan chức năng đang điều tra 28 sòng bạc bị nghi liên quan đến hoạt động lừa đảo trực tuyến, trong bối cảnh chính phủ nước này đẩy mạnh chiến dịch trấn áp tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Ông Chhay Sinarith, người đứng đầu Ban Thư ký Ủy ban Đặc biệt về phòng, chống lừa đảo sử dụng công nghệ, cho biết các cơ quan chức năng đang tăng cường giám sát, điều tra các hoạt động nghi vấn tại các cơ sở kinh doanh casino. Đánh bạc kỹ thuật số và cá cược trực tuyến cũng được xếp vào nhóm hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Theo ông Sinarith, các bộ, ngành, cơ quan chức năng và lực lượng thực thi pháp luật tại thủ đô Phnom Penh cùng các tỉnh trên cả nước đang tiếp tục triển khai các biện pháp pháp lý nhằm đấu tranh, xử lý tội phạm lừa đảo sử dụng công nghệ. Trong giai đoạn từ tháng 7/2025 đến hết tháng 9/2026, giới chức Campuchia đã lập hồ sơ, chuyển 529 vụ việc liên quan đến lừa đảo sử dụng công nghệ, với 910 địa điểm có liên quan, lên tòa án xử lý theo quy định pháp luật.

Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện 86 trung tâm lừa đảo quy mô lớn tại các địa điểm nói trên, đồng thời xác định 5.778 người thuộc nhiều quốc tịch có liên quan. Trong số này, những người bị cáo buộc giữ vai trò cầm đầu, chủ mưu, đồng phạm hoặc trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội đã bị khởi tố và tạm giam theo lệnh của tòa án. Công tác điều tra vẫn đang được tiếp tục.

Ông Sinarith cho biết thêm rằng nhà chức trách đã xác định 22.892 công dân nước ngoài đến từ 40 quốc gia có mặt tại các địa điểm liên quan. Nhiều người được cho là bị các đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm dụ dỗ, lôi kéo tham gia hoạt động lừa đảo; một số trường hợp khác vi phạm quy định về xuất nhập cảnh. Những người này sau đó được đưa về nước theo quy định pháp luật về xuất nhập cảnh và phù hợp với các tiêu chuẩn nhân đạo quốc tế.

Song song với chiến dịch trấn áp lừa đảo trực tuyến, Campuchia triển khai các biện pháp chống rửa tiền nhằm truy tìm, xác minh và xử lý tài sản được sử dụng để phạm tội hoặc có nguồn gốc từ hoạt động phạm pháp, qua đó triệt phá nguồn lực tài chính của các mạng lưới tội phạm.