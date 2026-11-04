Campuchia nỗ lực xoá sổ lừa đảo trực tuyến, hỗ trợ xử lý du thuyền 5 sao Odyssey mắc kẹt

Khách du lịch chứng kiến hiện tượng điểm phân (khi thời gian ban ngày và ban đêm bằng nhau) tháng 3/2026, trước đền Angkor Wat, Campuchia. Ảnh: Zul Rorvy

Campuchia nỗ lực xoá sổ lừa đảo trực tuyến, khôi phục niềm tin với khách du lịch

Về ngành du lịch Campuchia, hãng tin Xinhua (Trung Quốc) dẫn thông báo chính thức ngày 2/11 cho biết: Quần thể di tích khảo cổ Angkor nổi tiếng của Campuchia đã ghi nhận sự sụt giảm 2 chữ số, cả về số lượng khách du lịch quốc tế và doanh thu trong 10 tháng đầu năm 2026.

Giai đoạn này, quần thể đã đón 566.714 lượt khách du lịch nước ngoài, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2025. Riêng trong tháng 10, lượng khách quốc tế giảm 6,7% xuống còn 56.186 người.

Tuy vậy, ông Thong Mengdavid, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc-ASEAN thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Campuchia, vẫn bày tỏ lạc quan tin tưởng rằng: Với những nỗ lực của Campuchia nhằm xoá sổ các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, lượng khách du lịch sẽ phục hồi trong thời gian tới.

Trước đó, báo cáo của Bộ Du lịch Campuchia cũng cho thấy: 9 tháng đầu năm 2026 "Xứ sở chùa tháp" đón khoảng 2,46 triệu lượt khách du lịch quốc tế - giảm đáng kể so với 4,37 triệu lượt khách đến cùng kỳ năm trước. Với Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ, Pháp, Anh, Indonesia, Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc nằm trong số các thị trường nguồn khách du lịch hàng đầu tới Campuchia.

Các nhà báo được quan chức Sở Cảnh sát Phnom Penh hướng dẫn, khi tìm hiểu thông tin tại một trung tâm lừa đảo vừa bị triệt phá tại Phnom Penh, Campuchia, ngày 11/3. Ảnh: AP/Heng Sinith

Các thiết bị tịch thu được trong cuộc đột kích ngày 11/3 của cảnh sát Campuchia, xoá sổ một trung tâm lừa đảo ở Thủ đô Phnom Penh. Ảnh AP

Một trong các nguyên nhân dẫn tới tình trạng suy giảm này, được cho là do những thông tin tiêu cực xung quanh các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, với các đối tượng nước ngoài cầm đầu.

Liên quan tới vấn đề này, ông Thourn Sinan - Chủ tịch chi nhánh Campuchia của Hiệp hội Du lịch Châu Á - Thái Bình Dương, đánh giá cao những đóng góp của Chính phủ Campuchia trong các nỗ lực chống tệ nạn lừa đảo trực tuyến.

Ông Thourn Sinan đồng thời cũng nhấn mạnh sự cần thiết gia tăng nỗ lực bền vững ở cấp quốc gia và địa phương, để ngăn chặn các hoạt động tội phạm tái diễn và khôi phục niềm tin của khách du lịch.

Trước đó, trang web của mạng truyền hình Euronews (Pháp) ngày 28/8 đăng bài viết có tiêu đề "Chính phủ Campuchia cho biết đã đóng cửa hơn 700 địa điểm lừa đảo trực tuyến trong năm qua".

Tác giả Gavin Blackburn dẫn nguồn tin từ Cơ quan Phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC) năm ngoái cho biết: Hàng trăm trung tâm lừa đảo tại châu Á, đã kiếm lời phi pháp hàng năm gần 35 tỉ euro (khoảng 40 tỉ USD).

Hơn 300 nạn nhân người Indonesia trốn thoát khỏi các trung tâm lừa đảo, ngày 26/3 chờ làm thủ tục hồi hương tại một nhà máy ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh: AP

Campuchia cũng là nơi các băng nhóm tội phạm điều hành những kế hoạch lừa đảo tình cảm và đầu tư tiền điện tử. Trong những kẻ lừa đảo có một số tự nguyện, số khác chính là nạn nhân của tệ nạn buôn người, bị ép buộc lừa gạt người khác.

Với sự vào cuộc của một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc, chính quyền Campuchia đã mạnh tay trấn áp, xoá sổ các trung tâm lừa đảo. Trong tuyên bố ngày 28/8, Chính phủ Campuchia cho biết đã đóng cửa hơn 700 trung tâm lừa đảo trực tuyến trong chiến dịch trấn áp năm qua, bắt giữ gần 30.000 nghi phạm (bao gồm cả một số giới chức tiếp tay cho tội phạm).

Bộ Du lịch Campuchia vào cuộc vụ mắc kẹt của du thuyền 5 sao Odyssey

Về vụ việc đang gây xôn xao dư luận - du thuyền 5 sao Villa Vie Odyssey (du thuyền Odyssey) đột ngột dừng hành trình vòng quanh thế giới ngày 27/10, khiến hơn 200 hành khách rơi vào tình cảnh mắc kẹt tại thành phố cảng Sihanoukville, thuộc tỉnh Preah Sihanouk, ở phía Nam Campuchia.

Du thuyền 5 sao Odyssey do hãng Villa Vie Residences (Mỹ) điều hành, được quảng bá là du thuyền vòng quanh thế giới, hoạt động theo mô hình bán cabin để cư dân có thể kết hợp du lịch với sinh sống lâu dài.

Du thuyền Odyssey đột ngột dừng hành trình vòng quanh thế giới ngày 27/10, tại thành phố cảng Sihanoukville, Campuchia. Ảnh: Reuters

Các hành khách - cư dân du thuyền Odyssey mừng lễ Diwali trên tàu, như một phần của chương trình giải trí trong hành trình vòng quanh thế giới. Ảnh: Julia Witt

Theo trang web của hãng Villa Vie Residences, chi phí cư trú trên du thuyền 5 sao Odyssey trong 5 năm bắt đầu từ 59.999 USD, trong khi giá mua cabin để ở lâu dài là 119.999 USD. Chủ sở hữu còn phải trả phí hàng tháng, dao động từ 3.299 - 9.500 USD tùy loại phòng. Hành khách cũng có thể thuê cabin với giá từ 3.499 USD/tháng.

Du thuyền 5 sao Odyssey bắt đầu hành trình từ Thủ phủ Belfast của Bắc Ireland (Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland) vào tháng 10/2024. Với lịch trình dự kiến ghé thăm hơn 400 điểm đến, trong hành trình liên tục vòng quanh thế giới.

Nhiều người trong số hơn 200 hành khách mua cabin trên du thuyền 5 sao Odyssey đã nghỉ hưu, có người còn bán hết tài sản để mua cabin. Họ bị cuốn hút bởi cơ hội trải nghiệm cuộc sống lâu dài trên biển, tận hưởng chỗ ở sang trọng, được tham quan nhiều điểm đến ngoạn mục nhất thế giới. Mà không cần thu dọn hành lý và trở về nhà.

Nhưng chuyến đi trong mơ của họ đã đột ngột dừng lại tại cảng Sihanoukville, khi hãng Villa Vie Residences thông báo nguyên nhân - không còn đủ khả năng trả chi phí nhiên liệu ngày càng tăng cao để tiếp tục hành trình.

Sau khi du thuyền Odyssey cập cảng Sihanoukville, Campuchia, hàng trăm hành khách chỉ có 8 giờ để rời tàu mà không biết số phận sẽ ra sao. Ảnh: AFP/Getty

Với những nỗ lực của Campuchia xoá sổ các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, khôi phục lại lòng tin của du khách, lĩnh vực du lịch được hy vọng sẽ sớm khởi sắc trở lại. Trong ảnh là sân bay quốc tế Techo mới khánh thành ở tỉnh Kandal, bao quanh Thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Reuters/ Roun Ry

Trang web của tạp chí kinh doanh toàn cầu European.eu (Anh) ngày 2/11 dẫn nguồn từ báo Kiripost cho biết: Theo chia sẻ của ông Long Dimanche - Phó Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk, Bộ trưởng Du lịch Campuchia - ông Huot Hak, đã cùng các đại diện địa phương tới thăm tàu ngày 29/10.

Họ gặp gỡ hành khách và thủy thủ đoàn để thảo luận về những nhu cầu cấp thiết của những người bỗng dưng mắc kẹt. Bộ Du lịch Campuchia sau đó cung cấp hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho những người lựa chọn tham quan các điểm du lịch địa phương. Đồng thời giúp họ sắp xếp chỗ ở và phương tiện đi lại tiếp theo.

Nguồn: Xinhua, European.eu