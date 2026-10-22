Campuchia nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Sự kiện đánh dấu bước đi chiến lược nhằm củng cố "xương sống" của nền kinh tế, chuẩn bị cho lộ trình đưa Campuchia rời khỏi nhóm các nước kém phát triển (LDC) vào cuối năm 2029.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, phát biểu tại lễ công bố, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh khối doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) đóng vai trò là động lực cốt lõi tạo việc làm, tăng thu nhập và củng cố tính tự cường của nền kinh tế. Theo Tổng điều tra Kinh tế Campuchia năm 2022 của Viện Thống kê quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch Campuchia, nước này có khoảng 750.000 đơn vị kinh tế MSME, sử dụng khoảng 3 triệu lao động (trong đó nữ giới chiếm hơn 60%). Khu vực này ước tính đóng góp khoảng 63% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) và tạo ra hơn 70% việc làm phi nông nghiệp.

Chiến lược này là bước tiếp theo của “Chiến lược quốc gia về phát triển kinh tế phi chính thức giai đoạn 2023-2028” và “Chiến lược quốc gia về phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp (Startup) giai đoạn 2026-2030”, nhằm kết nối chính sách và tạo thêm các cơ chế hỗ trợ sao cho ngày càng đồng bộ, toàn diện và đáp ứng nhu cầu thực tế của doanh nghiệp.

Chiến lược mới được xây dựng dựa trên 4 trụ cột chính gồm: Cải thiện môi trường kinh doanh và quy định pháp lý; Nâng cao năng lực sản xuất, dịch vụ và ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo; Tăng cường khả năng cạnh tranh tại thị trường trong nước và quốc tế (tập trung sản xuất thay thế hàng nhập khẩu và củng cố chuỗi giá trị); Phát triển hạ tầng hỗ trợ cả về phần cứng và phần mềm.

Để hiện thực hóa chiến lược, người đứng đầu Chính phủ Campuchia công bố chuỗi giải pháp khẩn cấp sẽ triển khai trong thời gian tới. Đáng chú ý là việc thành lập Đơn vị Điều phối doanh nghiệp nhỏ và vừa theo cơ chế "một cửa" nhằm cắt giảm tối đa các thủ tục rườm rà. Nước này cũng sẽ tích hợp trọn gói thủ tục đăng ký, cấp phép kinh doanh hoàn toàn trên nền tảng số CamDX (hiện đã kết nối 18 bộ, ngành), giúp luồng dữ liệu tự động thay thế cho công chức và doanh nghiệp phải di chuyển trực tiếp. Bên cạnh đó, Chính phủ Campuchia chuẩn bị ban hành 2 Nghị định quan trọng về quản lý chu kỳ kinh doanh của MSME và chính sách ưu đãi thuế/phi thuế.

Nhằm tháo gỡ "cơn khát" vốn cho doanh nghiệp, chính phủ chỉ đạo Ngân hàng Quốc gia, Ngân hàng Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ngân hàng Phát triển Nông thôn và Nông nghiệp và Quỹ Bảo lãnh Tín dụng mở rộng các gói vay ưu đãi linh hoạt, đồng thời đẩy mạnh giáo dục tài chính cho các chủ cơ sở.

Đặc biệt, Thủ tướng Hun Manet yêu cầu các bộ, ngành liên quan thúc đẩy chuyển đổi số, hỗ trợ MSME ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và thương mại điện tử; khuyến khích doanh nghiệp thực hành sản xuất sạch, tiết kiệm năng lượng và đáp ứng các tiêu chuẩn Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG) để lấy "hộ chiếu" xuất khẩu sang các thị trường khó tính.

Thủ tướng Hun Manet khẳng định Chính phủ Hoàng gia Campuchia cam kết duy trì chính sách đồng hành, hỗ trợ và kiến tạo môi trường thuận lợi nhất để khối MSME phát triển vững chắc, trở thành nền tảng hiện thực hóa Tầm nhìn Campuchia trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2050.