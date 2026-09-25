Campuchia mở rộng điều tra “chủ mưu” đường dây lừa đảo trực tuyến

Ông Chhay Sinarith, người đứng đầu Ủy ban đặc biệt về chống lừa đảo trực tuyến của Campuchia (CCOS) cho biết: Việc xử lý các đối tượng bị nghi là chủ mưu, đồng phạm, chủ sở hữu, người hỗ trợ hoặc bảo kê cần có thời gian và chứng cứ đầy đủ.

Ngày 24-9, phát biểu bên lề Hội nghị quốc tế về chống lừa đảo trực tuyến (ICCOS-2026) tại Phnom Penh, ông Chhay Sinarith cho hay: Thông tin do các đối tác quốc tế cung cấp đã giúp Campuchia tiến hành các biện pháp đối với một số nghi phạm.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 23-24/9, với sự tham dự của đại diện 28 quốc gia và 7 tổ chức quốc tế.

Trong cao điểm chiến dịch, nhiều địa điểm được sử dụng làm trung tâm lừa đảo trực tuyến tại các quận trung tâm thủ đô Phnom Penh bị triệt phá. Ảnh: AKP/TTXVN phát

Campuchia đã triển khai chiến dịch truy quét lừa đảo trực tuyến trên quy mô toàn quốc từ tháng 7-2025.

Theo số liệu được công bố tại hội nghị, trong khoảng 1 năm, lực lượng chức năng đã kiểm tra và truy quét tại 832 địa điểm liên quan hoạt động lừa đảo trực tuyến, chuyển 3.927 nghi phạm sang tòa án để xét xử và trục xuất 22.142 người nước ngoài thuộc 38 quốc tịch.

Sau đại dịch COVID-19, Campuchia và một số nước Đông Nam Á đã trở thành địa bàn của các trung tâm lừa đảo quy mô công nghiệp. Nhiều hoạt động trong số này liên quan đến buôn người, giam giữ người lao động và ép buộc họ thực hiện các hành vi lừa đảo trên mạng.

Theo cơ quan chức năng Mỹ, các khu phức hợp lừa đảo tại khu vực này đã chiếm đoạt khoảng 10 tỷ USD của người Mỹ trong năm 2024.

Mặc dù Campuchia tuyên bố đã xóa bỏ các khu phức hợp lừa đảo quy mô lớn, nhưng các chuyên gia cho rằng một số hoạt động có thể đã chuyển sang các cơ sở nhỏ và phân tán hơn, trong khi những nhân vật cấp cao và mạng lưới hỗ trợ tài chính chưa bị xử lý đầy đủ.

Tại ICCOS-2026, các đại biểu đã thông qua Tuyên bố Phnom Penh về chống lừa đảo trực tuyến, gồm 11 cam kết nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, phá vỡ chuỗi tội phạm, truy tìm và thu hồi tài sản phạm tội, củng cố khung pháp lý, bảo vệ nạn nhân buôn người và triệt phá các trung tâm, cơ sở hạ tầng phục vụ lừa đảo trực tuyến.

Tuyên bố cũng nhấn mạnh việc chia sẻ thông tin tình báo, điều tra tài chính, hỗ trợ pháp lý giữa các quốc gia và phối hợp thực thi pháp luật xuyên biên giới.