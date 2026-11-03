Campuchia mở rộng chương trình bữa ăn học đường

Thủ tướng Hun Manet trong cuộc vận động tranh cử ở Phnom Penh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Phát biểu tại lễ khánh thành 5 tòa nhà trường học mới với 55 phòng học ở tỉnh Kampong Thom, Thủ tướng Hun Manet nhấn mạnh chính phủ sẽ chủ động bố trí ngân sách và nâng cao năng lực quản lý, hướng tới triển khai chương trình tại hơn 7.000 trường tiểu học trên cả nước, qua đó cải thiện dinh dưỡng và điều kiện học tập cho học sinh.

Chương trình bữa ăn học đường được WFP phối hợp với Chính phủ Campuchia triển khai từ năm 1999 tại 64 trường. Đến nay, chương trình đã mở rộng lên 1.114 trường, hỗ trợ khoảng 300.000 học sinh. Đáng chú ý, Chính phủ Campuchia áp dụng cơ chế thu mua nông sản trực tiếp từ cộng đồng địa phương để cung cấp thực phẩm, vừa cải thiện chất lượng bữa ăn, vừa tạo đầu ra và tăng thu nhập cho nông dân.

Cũng tại sự kiện, Thủ tướng Hun Manet khẳng định chính phủ tiếp tục ưu tiên nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả các cấp học, đồng thời khuyến khích khu vực tư nhân và các nhà hảo tâm tham gia bổ sung nguồn lực cho lĩnh vực này.