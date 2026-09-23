Campuchia mở hội nghị toàn cầu về chống lừa đảo, cam kết không là nơi trú ẩn của tội phạm mạng

Phát biểu tại phiên khai mạc hội nghị kéo dài hai ngày (23-24/9/2026), Thủ tướng Campuchia Hun Manet khẳng định đất nước ông sẽ không bao giờ trở thành nơi trú ẩn an toàn cho các băng nhóm tội phạm công nghệ cao xuyên quốc gia:

Thủ tướng Campuchia Hun Manet nói: "Campuchia sẽ không bao giờ là nơi trú ẩn an toàn cho các vụ lừa đảo trực tuyến. Chúng tôi sẽ không cho phép các băng nhóm tội phạm làm suy yếu sự tiến bộ của đất nước và sinh kế của hơn 17 triệu người dân."

Nhà lãnh đạo Campuchia kêu gọi các đối tác quốc tế tăng cường chia sẻ thông tin tình báo theo thời gian thực, đồng thời cam kết phối hợp chặt chẽ với lực lượng hành pháp các nước để triệt phá tận gốc các đường dây buôn người và lừa đảo xuyên biên giới.

Hội nghị ICCOS-2026 diễn ra trong hai ngày 23-24/9 với chủ đề “Cùng hành động để phá vỡ chuỗi và xóa bỏ lừa đảo trực tuyến”. Sự kiện quy tụ đại biểu từ 27 quốc gia và 7 tổ chức quốc tế, cùng hàng trăm phóng viên trong nước và quốc tế.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh Campuchia chịu sức ép quốc tế phải tăng cường trấn áp ngành công nghiệp lừa đảo trực tuyến trị giá hàng tỷ USD. Campuchia muốn sử dụng hội nghị quốc tế lần này để thúc đẩy hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và củng cố hình ảnh của nước này trong cuộc chiến chống lừa đảo xuyên quốc gia.

Theo chương trình hội nghị, các đại biểu sẽ thảo luận về xu hướng của tội phạm lừa đảo trực tuyến, cơ chế phối hợp thực thi pháp luật, chia sẻ thông tin và các biện pháp nhằm phá vỡ chuỗi hoạt động của các mạng lưới tội phạm.

Campuchia dự kiến thúc đẩy thông qua “Tuyên bố Phnom Penh về chống lừa đảo trực tuyến” vào ngày 24/9, được xem là văn kiện thể hiện cam kết chung của các bên tham dự trong việc tăng cường phối hợp chống loại tội phạm này.