Campuchia lập khu bảo tồn nguồn gene cá sấu Xiêm đầu tiên

Cá sấu tại vườn thú ở Phnom Penh, Campuchia. Ảnh tư liệu: AFP/ TTXVN

Bao trùm trên khu vực có diện tích 315 hécta, đây là môi trường sống và nơi làm tổ cho loài cá sấu Xiêm tại tỉnh Pursat của Campuchia nhằm bảo vệ loài cá sấu đang trong tình trạng cực kỳ nguy cấp này trước nguy cơ tuyệt chủng, đồng thời gìn giữ sự đa dạng di truyền tự nhiên của chúng.

Khu bảo tồn Boeung Veal Veng có chức năng bảo vệ về mặt pháp lý một địa điểm làm tổ quan trọng của loài cá sấu này tại khu vực đầm lầy Veal Veng, thuộc xã O’Som, nằm trong dãy núi Cardamom. Đây là nơi sinh sống của quần thể cá sấu Xiêm lớn nhất còn sót lại, với hơn 40 con được ghi nhận tại khu vực này.

Việc thành lập khu bảo tồn này là kết quả của sự hợp tác giữa Bộ Môi trường, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản, tổ chức Bảo tồn Quốc tế (CI), tổ chức Fauna & Flora cùng các cộng đồng địa phương. Sáng kiến này nhằm bảo vệ lâu dài loài vật này và môi trường sống đất ngập nước thiết yếu của chúng ngay tại nơi sinh sống tự nhiên.

Cá sấu Xiêm được tổ chức Fauna & Flora tái phát hiện tại O’Som vào năm 2000 thông qua sự hợp tác với các cơ quan chính phủ. Kể từ đó, các nỗ lực bảo tồn đã tập trung vào việc bảo vệ môi trường sống và triển khai chương trình nhân giống bảo tồn, với các đợt tái thả cá sấu Xiêm về môi trường tự nhiên bắt đầu từ năm 2012.

Một ổ trứng tự nhiên gồm 17 quả đã được phát hiện tại O’Som vào tháng 6/2025. Điều này chứng minh khu vực này vẫn là nơi sinh sản quan trọng của loài cá sấu này, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp bảo vệ pháp lý mạnh mẽ hơn.

Giám đốc Quốc gia của Chương trình Fauna & Flora tại Campuchia Horm Chandet cho rằng sự phục hồi của loài cá sấu Xiêm là một thành tựu bảo tồn quan trọng, nhưng những mối đe dọa mới và áp lực ngày càng tăng lên môi trường sống đòi hỏi phải tiếp tục các nỗ lực bảo tồn. Ông cho biết khu bảo tồn mới này sẽ tăng cường khả năng bảo vệ cho cá sấu và các loài động vật hoang dã khác, đồng thời làm nổi bật tầm quan trọng của vùng đất ngập nước O’Som.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (MAFF) Campuchia Dith Tina mô tả việc thành lập khu vực này là một cột mốc quan trọng trong nỗ lực cứu loài cá sấu Xiêm khỏi nguy cơ tuyệt chủng và chương trình nhân giống bảo tồn, tái thả của MAFF đã đưa cá sấu Xiêm trở lại các hệ thống sông ngòi tự nhiên thành công, góp phần khôi phục các quần thể hoang dã.

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Môi trường Eang Sophalleth cho hay Boeung Veal Veng là Khu bảo tồn di truyền đầu tiên của Campuchia được thành lập dành riêng cho một loài động vật và việc công nhận khu vực này phản ánh cam kết của Chính phủ Campuchia trong việc đảm bảo sự tồn vong của loài cá sấu Xiêm.