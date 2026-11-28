Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam thông qua Tuyên bố chung
Tại Hội nghị cấp cao hợp tác bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 12, diễn ra chiều 28/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), lãnh đạo bốn nước đã thông qua Tuyên bố chung, thống nhất các định hướng hợp tác trọng tâm. Các nội dung hướng tới thu hẹp khoảng cách phát triển, tăng cường liên kết kinh tế và nâng cao vị thế tiểu vùng Mekong trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/campuchia-lao-myanmar-viet-nam-thong-qua-tuyen-bo-chung-246261128222421238.htm