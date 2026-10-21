Campuchia lần đầu xuất khẩu hơn một triệu tấn gạo trong một năm

Theo Khmer Times, ngày 20/10, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia (MAFF) cho biết nước này đã xuất khẩu 1,014 triệu tấn gạo tính đến hôm 19/10, lần đầu vượt mục tiêu xuất khẩu một triệu tấn gạo mỗi năm do Chính phủ đặt ra năm 2010.

Trên trang chính thức Facebook, Thủ tướng Campuchia Hun Manet chúc mừng và đánh giá đây là thành tựu đáng tự hào của đất nước.

“Lượng gạo xuất khẩu chính thức của Campuchia đã tăng lên 1,01 triệu tấn, vượt thành công kỷ lục của năm ngoái. Đây là thành tựu đáng ghi nhận đối với đất nước và toàn ngành nông nghiệp,” ông Hun Manet viết.

Khmer Times nhận định cột mốc này đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành lúa gạo Campuchia sau nhiều năm đầu tư nâng cao năng lực chế biến và mở rộng thị trường xuất khẩu.

Năm 2010, Chính phủ Campuchia đặt mục tiêu đạt mức xuất khẩu một triệu tấn gạo mỗi năm vào năm 2015. Tuy nhiên, nước này không đạt mục tiêu đúng thời hạn do năng lực xay xát hạn chế, thiếu kho chứa, cơ sở sấy lúa và gặp khó khăn về nguồn vốn.

Khi đó, phần lớn lượng lúa dư thừa của Campuchia được bán sang các quốc gia láng giềng để chế biến, khiến nước này bỏ lỡ cơ hội gia tăng giá trị sản phẩm, tạo việc làm và tăng nguồn thu từ xuất khẩu gạo thành phẩm.

Công nhân bốc xếp gạo tại Cảng Sihanoukville hôm 20/10. Ảnh: Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia

Ông Lay Chhun Hour, Chủ tịch Liên đoàn Lúa gạo Campuchia (CRF), cho rằng việc xuất khẩu hơn một triệu tấn gạo phản ánh quá trình chuyển đổi của ngành lúa gạo nước này nhờ đầu tư vào cơ sở chế biến, cải thiện hệ thống kho chứa, tăng cường hỗ trợ tài chính và mở rộng thị trường xuất khẩu.

“Cột mốc này phản ánh quá trình chuyển đổi từng bước của ngành lúa gạo Campuchia, được thúc đẩy bởi đầu tư vào chế biến, nguồn vốn hỗ trợ từ Chính phủ, đa dạng hóa thị trường và sự công nhận ngày càng lớn của quốc tế đối với gạo Campuchia,” ông Lay Chhun Hour nói với Khmer Times.

Theo ông, Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia đã góp phần nâng cao chất lượng gạo, hỗ trợ sản xuất và tăng cường liên kết giữa nông dân, cơ sở xay xát và thị trường xuất khẩu.

Trong khi đó, Bộ Thương mại Campuchia cũng phối hợp với khu vực tư nhân quảng bá gạo Campuchia trên thị trường quốc tế, mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Nguồn vốn do Bộ Kinh tế và Tài chính hỗ trợ thông qua Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp và Nông thôn giúp doanh nghiệp tăng khả năng thu mua lúa, chế biến và thực hiện đơn hàng xuất khẩu.

Dù đã vượt mục tiêu xuất khẩu một triệu tấn gạo, ngành lúa gạo Campuchia vẫn đối mặt với nhiều thách thức, theo cảnh báo của CRF, đặc biệt là biến đổi khí hậu và chi phí đầu vào đối với phân bón, nhiên liệu và điện. CRF cũng cảnh báo tình trạng khô hạn bất thường liên quan đến hiện tượng El Nino có thể ảnh hưởng đến lịch gieo trồng, thu hoạch và nguồn cung lúa trong thời gian tới.

Theo CRF, diện tích đất trồng lúa của Campuchia khoảng 3,4 triệu ha, chiếm gần 75% tổng diện tích đất nông nghiệp. Năm 2025, Campuchia sản xuất khoảng 15 triệu tấn lúa, đồng thời xuất khẩu 940.321 tấn gạo thành phẩm, thu về khoảng 602 triệu USD. Khmer Times cho biết châu Âu, Trung Quốc và các nước ASEAN là những thị trường xuất khẩu quan trọng của gạo Campuchia.

Tùng Dương