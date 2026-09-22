Campuchia lần đầu mở cửa khu phức hợp lừa đảo 120ha liên quan ông trùm Chen Zhi

Chuyến tham quan diễn ra ngày 21/9 tại xã Kra Bao, huyện Kamchay Mea. Đây là lần đầu chính quyền Campuchia cho truyền thông quốc tế tiếp cận khu phức hợp này.

8 Park được xây dựng từ năm 2023 và bắt đầu hoạt động năm 2025. Khu phức hợp gồm các tòa nhà ở, văn phòng, chợ, cửa hàng và một sòng bạc ở trung tâm. Với quy mô khoảng 120ha, nơi đây được ví như một thị trấn khép kín.

Từng có khoảng 20.000 người sinh sống và làm việc tại 8 Park, theo giới chức Campuchia.

Bên trong khu phức hợp lừa đảo 8 Park tại xã Kra Bao, Kamchay Mea, Campuchia. Ảnh: PhnomPenh Post, Khmertimeskh

Hay Makara, thành viên Ủy ban Chống lừa đảo sử dụng công nghệ (CCTC), cho biết lực lượng chức năng đột kích khu phức hợp hồi tháng 2.

Chiến dịch được triển khai dựa trên thông tin từ Bộ Công an Trung Quốc, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và những người từng làm việc rồi rời khỏi khu phức hợp.

Lực lượng chức năng bắt một số nghi phạm được cho là cầm đầu và thành viên nhóm quản lý. Khoảng 20.000 người làm việc tại đây sau đó rời khỏi khu phức hợp.

Nhà chức trách phong tỏa 8 Park và duy trì giám sát 24 giờ mỗi ngày trong thời gian điều tra. Các thiết bị liên lạc và công nghệ thông tin bị thu giữ, chuyển về Phnom Penh.

Khi phóng viên đến tham quan, bên trong các tòa nhà chỉ còn một số đồ nội thất văn phòng và giường. Các công trình và tài sản tại đây có thể bị tòa án ra lệnh tịch thu, theo ông Makara.

Giới chức Campuchia cho biết 8 Park có liên hệ với các mạng lưới kinh doanh và cá nhân liên quan "trùm lừa đảo" Chen Zhi và Li Xiong.

Chen Zhi là người sáng lập Prince Holding Group, trong khi Li Xiong từng giữ chức chủ tịch Huione Group.

Hai người bị cáo buộc liên quan hoạt động tội phạm xuyên quốc gia gắn với lừa đảo trực tuyến và đã bị bắt, trục xuất về Trung Quốc.

Seng Hieng, Phó công tố viên Tòa án thành phố Phnom Penh, cho biết các vụ án liên quan 8 Park vẫn đang được điều tra.

Cơ quan tố tụng cần thêm thời gian để xác định những người liên quan và trách nhiệm pháp lý của họ. Một số nghi phạm đã bị bắt và đưa ra tòa.

Thống đốc Prey Veng Sourn Somalin nói chính quyền địa phương không biết khu phức hợp được sử dụng cho hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Theo ông, chủ sở hữu ban đầu trình kế hoạch phát triển khu dân cư kết hợp nhiều hạng mục. Chính quyền khi đó tin dự án sẽ tạo thêm hoạt động kinh tế cho khu vực.

"Ban đầu, chúng tôi rất vui với kế hoạch phát triển. Nhưng sau đó, khi chính quyền tăng cường chống lừa đảo trực tuyến, chúng tôi phát hiện nơi này không giống những gì mình nghĩ", ông Sourn Somalin nói. Ông cũng giải thích địa phương không có thẩm quyền điều tra các khu phức hợp tư nhân như thế này.

Campuchia những năm gần đây thường xuyên bị các báo cáo quốc tế đề cập là địa bàn hoạt động của các trung tâm lừa đảo trực tuyến, cùng những cáo buộc về buôn người, cưỡng bức lao động và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia.

Chính phủ Campuchia đang tăng cường truy quét các khu phức hợp bị nghi là trung tâm lừa đảo, điều tra các mạng lưới tội phạm và tịch thu tài sản liên quan.

Phnom Penh cũng đẩy mạnh hợp tác với các nước và cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài.

Hội nghị quốc tế về chống lừa đảo sử dụng công nghệ sẽ diễn ra tại Phnom Penh ngày 23-24/9, tập trung vào hợp tác quốc tế, chia sẻ thông tin và ngăn chặn các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia.

(Theo Phnompenh Post)