Campuchia làm gì khi khách quốc tế giảm gần một nửa?

Du khách tham quan quần thể Angkor Wat tại tỉnh Siem Reap, Campuchia, năm 2025. Ảnh: Xinhua.

Đầu tháng 10, Bộ Du lịch Campuchia cho biết sẵn sàng tiếp nhận phản hồi, đề xuất từ chuyên gia, doanh nghiệp lữ hành, nhà sáng tạo nội dung và công chúng trong bối cảnh ngành du lịch đối mặt nhiều khó khăn, đặc biệt là lượng khách quốc tế sụt giảm mạnh, theo Cambodianess.

Động thái được đưa ra sau khi những thách thức của ngành trở thành chủ đề thảo luận rộng rãi. Một số ý kiến chỉ ra hạn chế trong công tác quản lý của Bộ Du lịch, đồng thời yêu cầu giải pháp cụ thể để khôi phục hoạt động du lịch.

"Chúng tôi luôn cởi mở trong việc tiếp nhận phản hồi và đề xuất từ các chuyên gia, đơn vị kinh doanh du lịch, nhà sáng tạo nội dung và công chúng", thông báo của cơ quan này nêu.

Theo số liệu được công bố, Campuchia đón khoảng 2,25 triệu lượt khách quốc tế trong 8 tháng của năm 2026, giảm 44,4% so với cùng kỳ năm trước. Trung Quốc, Việt Nam và Mỹ là 3 thị trường gửi khách lớn nhất trong giai đoạn này.

Năm 2025, quốc gia Đông Nam Á đón khoảng 5,5 triệu lượt khách quốc tế, giảm gần 17% so với năm 2024. Tuy nhiên, doanh thu du lịch vẫn tăng nhẹ. Theo Ngân hàng Quốc gia Campuchia, ngành này mang về khoảng 3,7 tỷ USD trong năm ngoái, tăng 3% so với năm trước đó.

Bộ trưởng Du lịch Campuchia Huot Hak gần đây cho rằng lượng khách suy giảm liên quan đến thông tin tiêu cực về các mạng lưới lừa đảo trực tuyến, căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan và xung đột tại Trung Đông. Những yếu tố này làm tăng chi phí nhiên liệu và ảnh hưởng đến tâm lý đi du lịch trên toàn cầu.

Quần thể Angkor, Di sản thế giới được UNESCO công nhận và là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất Campuchia, cũng ghi nhận lượng khách quốc tế giảm. Trong 9 tháng qua, lượng khách tham quan giảm 27,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu bán vé đạt 24,23 triệu USD, giảm 25,9%.

Du khách xếp hàng tham quan khu di tích Angkor Wat, Campuchia, năm 2023. Ảnh: Reuters.

Thong Mengdavid, Phó giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc - ASEAN thuộc Đại học Công nghệ và Khoa học Campuchia, kỳ vọng lượng khách quốc tế, trong đó có khách Trung Quốc, sẽ phục hồi trong những năm tới.

Theo ông, chính phủ đang đẩy mạnh triệt phá các mạng lưới lừa đảo trực tuyến nhằm cải thiện hình ảnh quốc gia và lấy lại niềm tin của du khách. Đà phục hồi còn phụ thuộc vào tăng cường hợp tác song phương, mở thêm đường bay thẳng và triển khai các chiến dịch quảng bá có trọng tâm.

Ông Mengdavid nhận định sức hấp dẫn về văn hóa và tâm linh của Angkor sẽ tiếp tục thu hút khách mới lẫn những người từng ghé thăm khi các rào cản du lịch được giảm bớt và những lo ngại về an toàn được giải quyết.

Bộ Du lịch Campuchia cho biết chính phủ gần đây triển khai chương trình can thiệp tổng thể nhằm ứng phó với nhiều cuộc khủng hoảng, trong đó có chương trình thúc đẩy phục hồi du lịch tại tỉnh Siem Reap, nơi có quần thể Angkor.

Bên trong nhà ga sân bay Techo trị giá 2 tỷ USD của Campuchia. Ảnh: Arch Daily.

Để kích cầu du lịch nội địa và đa dạng hóa thị trường khách quốc tế, Bộ Du lịch Campuchia cùng cộng đồng doanh nghiệp đang thực hiện 6 chiến lược trọng điểm bên cạnh chiến dịch "Visit Cambodia during Green Season" (Tạm dịch: Đến Campuchia vào mùa xanh).

Cơ quan này cũng cam kết tiếp tục công bố thông tin về tình hình du lịch, các biện pháp đã triển khai và kết quả có thể kiểm chứng, tạo cơ sở để công chúng đánh giá.

Trước đó, ngày 1/10, Thủ tướng Hun Manet giao Bộ trưởng Du lịch Huot Hak nhiệm vụ khai thác tối đa tiềm năng của ngành, kêu gọi mở rộng thương hiệu du lịch Campuchia thay vì chỉ tập trung vào đền đài và di sản văn hóa. Ông đề nghị tăng cường quảng bá các sản phẩm còn nhiều tiềm năng, từ du lịch biển đảo đến miền núi, trong đó nhấn mạnh du lịch sinh thái.