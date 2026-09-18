Campuchia khánh thành nhà máy lắp ráp ô tô Trung Quốc công suất 20.000 xe mỗi năm

Thủ tướng Campuchia Hun Manet ngày 17/9 dự lễ khánh thành nhà máy của công ty TH Automotive Manufacturing tại tỉnh Kampong Chhnang, nơi lắp ráp ô tô cho thương hiệu GAC của Trung Quốc.

Nhà máy nằm trên diện tích khoảng 11 ha dọc Quốc lộ 5, tại làng Khnay Kakoh, xã Saeb, huyện Kampong Tralach, tỉnh Kampong Chhnang. TH Automotive Manufacturing là công ty con của TH Group, doanh nghiệp 100% vốn Campuchia.

Theo mô hình hợp tác giữa hai bên, TH Automotive Manufacturing là bên đầu tư và vận hành nhà máy, còn GAC cung cấp các bộ linh kiện, tiêu chuẩn kỹ thuật, công nghệ và hỗ trợ đào tạo nhân sự để xe của hãng được lắp ráp ngay tại Campuchia

Theo thông tin GAC Campuchia đăng trên Facebook, tổng vốn đầu tư của dự án đạt khoảng 19,3 triệu USD. Nhà máy hiện sử dụng 250 lao động Campuchia và có công suất lắp ráp tối đa khoảng 20.000 xe mỗi năm. Khoảng 90% sản lượng dự kiến phục vụ thị trường nội địa và 10% dành cho xuất khẩu.

GAC là tên viết tắt của Guangzhou Automobile Group (Tập đoàn Ô tô Quảng Châu), tập đoàn ô tô của Trung Quốc có trụ sở tại Quảng Châu, được thành lập năm 1997. GAC hiện sở hữu các thương hiệu ô tô như Trumpchi, Aion và Hyptec, đồng thời có các liên doanh lâu năm với Toyota và Honda tại Trung Quốc. GAC đang mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, trong đó có Đông Nam Á.

Thủ tướng Campuchia Hun Manet (trái) tại lễ khánh thành nhà máy lắp ráp và sản xuất ô tô của công ty TH Automotive Manufacturing, lắp ráp xe cho thương hiệu GAC. Ảnh: Facebook/@ Samdech Thipadei Hun Manet, Prime Minister of Cambodia﻿ (tài khoản Facebook của ông Hun Manet)

Phát biểu tại lễ khánh thành, Thủ tướng Campuchia Hun Manet cho rằng việc phát triển hoạt động lắp ráp ô tô trong nước đang mở ra những cơ hội mới về đầu tư, đa dạng hóa công nghiệp, tạo việc làm và chuyển giao công nghệ.

“Điều này phản ánh những nỗ lực của Campuchia nhằm củng cố nền tảng sản xuất và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu ô tô nguyên chiếc,” Khmer Times dẫn lời ông Hun Manet.

Phát biểu tại lễ khánh thành, bà Jiang Xiuyun, Phó Tổng giám đốc GAC Group, cho biết việc chuyển sang lắp ráp tại chỗ nhằm tăng mức độ nội địa hóa ở Campuchia, cải thiện hiệu quả chi phí và rút ngắn thời gian đáp ứng thị trường. Hãng cũng kỳ vọng dự án sẽ góp phần chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất và phát triển chuỗi công nghiệp ô tô của Campuchia.

Ông Hun Manet tham quan nhà máy. Ảnh: Facebook/@ Samdech Thipadei Hun Manet, Prime Minister of Cambodia (tài khoản Facebook của ông Hun Manet)

Campuchia hiện có 15 nhà máy và dự án sản xuất, lắp ráp ô tô

Theo phát biểu của Thủ tướng Hun Manet tại lễ khánh thành ngày 17/9, Campuchia đang có 15 nhà máy và dự án lắp ráp, sản xuất ô tô, trong đó 10 cơ sở đang hoạt động, hai cơ sở sắp đi vào sản xuất và ba dự án đang được xây dựng. Tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực này đạt khoảng 248 triệu USD, với vốn trong nước chiếm 28% và vốn nước ngoài chiếm 72%.

Ông Hun Manet cho biết Campuchia hướng tới trở thành trung tâm sản xuất và phân phối linh kiện ô tô cho thị trường khu vực. Theo ông, nước này “không nhất thiết phải xuất khẩu nguyên chiếc” mà có thể sản xuất các bộ phận như lốp xe, vô lăng hoặc những linh kiện khác với quy mô lớn để phân phối trong khu vực.

Quang cảnh nhà máy lắp ráp ô tô của công ty TH Automotive Manufacturing tại tỉnh Kampong Chhnang. Ảnh: Facebook/@Chanthol Sun DPM (tài khoản Facebook của Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol)