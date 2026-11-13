Campuchia khai mạc Làng Pháp ngữ: Cầu nối văn hóa và kinh tế toàn cầu

Một góc Làng Pháp ngữ tại quảng trường Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Làng Pháp ngữ chính thức mở cửa đón công chúng ngày 13/11 tại thủ đô Phnom Penh của Campuchia, mang đến không gian giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và kết nối thương mại giữa các quốc gia thành viên và đối tác của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF). Sự kiện diễn ra trong 5 ngày, từ 13-17/11, là hoạt động bên lề Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, dự kiến diễn ra ngày 15-16/11.

Làng Pháp ngữ năm nay có 73 gian trưng bày đại diện cho các quốc gia thành viên và đối tác OIF, cùng khoảng 130 gian hàng của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc khu vực công và tư nhân. Các không gian giới thiệu sản phẩm thủ công mỹ nghệ, hàng hóa thương mại, tiềm năng du lịch và di sản truyền thống, qua đó tạo cơ hội để các quốc gia quảng bá bản sắc văn hóa, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nhấn mạnh sự kiện mang đến cho người dân và du khách cơ hội khám phá các quốc gia trong cộng đồng Pháp ngữ, thưởng thức những hương vị ẩm thực mới và trải nghiệm sự phong phú của các nền văn hóa, truyền thống khác nhau.

Trong khi đó, Tổng Thư ký OIF Louise Mushikiwabo cho rằng Làng Pháp ngữ là cơ hội để giới thiệu cộng đồng Pháp ngữ đến người dân Campuchia, đồng thời quảng bá đất nước và con người Campuchia tới cộng đồng các quốc gia sử dụng tiếng Pháp trên toàn thế giới. Sự kiện mở cửa miễn phí và dự kiến đón khoảng 100.000 lượt khách trong nước và quốc tế.

Theo Ban tổ chức Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, sự kiện năm nay được tổ chức tại Phnom Penh với chủ đề “Tái đầu tư cho hòa bình vì sự thịnh vượng chung và ổn định bền vững.” Đây là lần đầu tiên Campuchia đăng cai hội nghị cấp cao quan trọng này, quy tụ lãnh đạo các quốc gia và chính phủ thuộc cộng đồng Pháp ngữ.

Một trong các tiết mục văn nghệ sẽ được biểu diễn tại sân khấu chính của Hội nghị Pháp ngữ tại Trung tâm Hội nghị OCIC. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Bên cạnh các hoạt động ngoại giao, chương trình còn có Diễn đàn FrancoTech, Hội nghị Doanh nhân Pháp ngữ và các hoạt động giao lưu khoa học, văn hóa. Theo OIF, hội nghị là dịp thúc đẩy hợp tác quốc tế, chủ nghĩa đa phương, phát triển bền vững và tăng cường kết nối giữa các thành viên.

Việc tổ chức Làng Pháp ngữ không chỉ góp phần đưa các hoạt động của hội nghị đến gần công chúng mà còn tạo điều kiện để Campuchia quảng bá hình ảnh, di sản văn hóa và tiềm năng hợp tác kinh tế, du lịch, giáo dục với cộng đồng quốc tế./.