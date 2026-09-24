Campuchia hụt khách, Việt Nam lại đón thêm hàng trăm nghìn lượt khách

Du khách tham quan Ninh Bình. Ảnh minh họa: Phương Thúy

Khách Campuchia sang Việt Nam tăng, khách Việt sang Campuchia giảm

Campuchia hiện nằm trong nhóm 10 thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam. Đà tăng 41,5% của dòng khách Campuchia cho thấy nhu cầu đi lại giữa hai nước vẫn khá tích cực, dù chiều ngược lại có diễn biến khác.

Theo Bộ Du lịch Campuchia, trong 8 tháng đầu năm 2026, Campuchia đón 585.711 lượt khách Việt Nam, giảm 27,6% so với cùng kỳ. Việt Nam vẫn là thị trường gửi khách lớn thứ hai của Campuchia, chỉ sau Trung Quốc với 588.051 lượt, giảm 25,1%.

Sự chênh lệch giữa hai chiều khách diễn ra trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Campuchia giảm mạnh. Nước này chỉ đón hơn 2,25 triệu lượt trong 8 tháng đầu năm, so với khoảng 4,05 triệu lượt cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài Trung Quốc và Việt Nam, lượng khách từ Mỹ đạt 129.876 lượt, Pháp 79.946 lượt, Anh 77.913 lượt và Indonesia 65.487 lượt, đều sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Việc nhiều thị trường lớn cùng giảm cho thấy ngành du lịch Campuchia đang chịu tác động trên diện rộng từ khủng hoảng kinh tế toàn cầu, giá nhiên liệu tăng và những khó khăn trong nước.

Sức ép lan tới điểm đến và việc làm

Khi lượng khách quốc tế giảm, tác động nhanh chóng xuất hiện tại các điểm tham quan và hoạt động dịch vụ. Quần thể Angkor Wat trong 8 tháng chỉ bán được 474.993 vé, giảm 29,07%, với doanh thu 22,54 triệu USD, giảm 27,43%.

Thị trường lao động du lịch cũng chịu sức ép. Hướng dẫn viên du lịch tại Campuchia có thời điểm chỉ làm việc 4 - 5 ngày/tháng, trong khi năm ngoái con số này khoảng 20 ngày/tháng. Sự sụt giảm ngày làm việc phản ánh khá rõ mức độ ảnh hưởng của việc hụt khách đến những người phụ thuộc trực tiếp vào ngành du lịch.

Triển vọng kinh tế Campuchia cũng bị điều chỉnh theo hướng thận trọng hơn. Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) hạ dự báo tăng trưởng kinh tế Campuchia năm 2026 từ 4,1% xuống 3,9%, trong đó sự suy giảm của ngành du lịch là một trong những yếu tố tác động.

Để kéo khách trở lại, Campuchia áp dụng chính sách miễn thị thực 14 ngày cho toàn bộ công dân Trung Quốc, triển khai từ ngày 15.6 đến 15.10. Đây là nỗ lực nhằm kích thích một trong những thị trường khách lớn nhất của nước này.

Tăng kết nối để mở rộng dòng khách

Trong bối cảnh lượng khách quốc tế giảm, việc tăng kết nối với các thị trường láng giềng trở thành một hướng được Campuchia thúc đẩy.

Hai nước Campuchia và Việt Nam đang đẩy mạnh các sản phẩm liên tuyến như TP.HCM - Phnom Penh - Siem Reap, đồng thời phát triển các hành trình từ Đồng bằng sông Cửu Long sang Campuchia.

Hai bên cũng hướng tới việc tạo thuận lợi hơn cho đường bay, giao thông đường bộ, đường sông và kết nối các di sản thế giới. Những liên kết này giúp du khách có thể kết hợp nhiều điểm đến trong một chuyến đi, thay vì chỉ lựa chọn một quốc gia.

Ở quy mô rộng hơn, Việt Nam - Campuchia - Lào đang thúc đẩy sáng kiến “Một hành trình, ba điểm đến”. Nếu được triển khai hiệu quả, các sản phẩm liên tuyến có thể mở thêm không gian cho dòng khách giữa ba thị trường.

Việc khách Campuchia đến Việt Nam tăng 41,5% trong khi khách Việt sang Campuchia giảm 27,6% cho thấy dòng khách hai chiều đang có sự phân hóa. Với Campuchia, bài toán trước mắt vẫn là phục hồi lượng khách quốc tế. Với Việt Nam, xu hướng tăng từ thị trường Campuchia mở thêm dư địa để phát triển các sản phẩm du lịch phù hợp với nhóm khách Đông Nam Á.