Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia cùng chính quyền tỉnh Stung Treng đã thống nhất chủ trương giao 6.900ha đất cho Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HoSE: HAG) phát triển dự án nông lâm nghiệp kết hợp xây dựng nhà máy chế biến nông lâm sản.

Thông tin được HAGL công bố sau buổi làm việc ngày 19/11 tại tỉnh Stung Treng. Đoàn doanh nghiệp do Chủ tịch HĐQT Đoàn Nguyên Đức và Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã trao đổi với phía Campuchia về kế hoạch mở rộng đầu tư.

Hoàng Anh Gia Lai dự kiến mở rộng vùng nguyên liệu, xây nhà máy chế biến tại Stung Treng.

Tại cuộc họp, HAGL báo cáo tiến độ thực hiện các dự án tại địa phương và định hướng phát triển nông nghiệp trong giai đoạn tới. Phía Campuchia đánh giá các dự án đã triển khai hiệu quả, thực chất và thống nhất chủ trương mở rộng đầu tư.

Diện tích 6.900ha dự kiến được sử dụng để phát triển nông lâm nghiệp, kết hợp xây dựng nhà máy chế biến. Dự án hướng tới tạo nguồn nguyên liệu bền vững phục vụ chế biến nông lâm sản xuất khẩu, đồng thời tạo việc làm và đóng góp vào kinh tế địa phương.

Không chỉ tập trung vào sản xuất kinh doanh, HAGL còn đầu tư vào các công trình an sinh xã hội. Chiều ngày 19/11, chính quyền tỉnh Stung Treng tổ chức lễ khởi công Sân vận động Stung Treng - Hoàng Anh Gia Lai.

Đây là công trình được xây dựng theo đề xuất của tỉnh Stung Treng, trên diện tích 2 ha, với tổng vốn đầu tư 2 triệu USD do HAGL tài trợ. Dự án bao gồm mặt sân đạt tiêu chuẩn quốc tế, khán đài sức chứa 2.000 chỗ ngồi cùng hệ thống các phòng chức năng đồng bộ.

Theo Tổng giám đốc HAGL Nguyễn Xuân Thắng, hoạt động đầu tư tại Campuchia đang có nhiều thuận lợi nhờ các văn kiện hợp tác đã ký kết giữa chính phủ hai nước cũng như giữa hai tỉnh Gia Lai và Stung Treng.

Tại Hội nghị ký kết hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và các tỉnh thuộc Vương Quốc Campuchia hồi cuối tháng 3/2026, Chính quyền tỉnh Stung Treng và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đã ký kết Bản ghi nhớ về đầu tư phát triển dự án trồng cây ăn quả và cây công nông nghiệp với diện tích 1.918 ha. Tổng vốn đầu tư của dự án là 28,8 triệu USD.

Phát biểu tại sự kiện này, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết HAGL là đơn vị sớm nhất đầu tư tại Campuchia, khi đến đây từ năm 2010 tại tỉnh Ratanakiri. Cùng với HAGL, nhiều doanh nghiệp Việt Nam khác đã đầu tư vào Campuchia và đều là những doanh nghiệp lớn như TTC Group, Thaco và Tập đoàn Cao su Việt Nam. Các doanh nghiệp này đều sở hữu không dưới 150.000 ha.

Theo ông Đức, thời gian di chuyển từ Gia Lai sang tỉnh Stung Treng chỉ có 4 tiếng, đường bằng phẳng. Đồng thời, chi phí vận chuyển cũng rẻ, các tuyến được cao tốc kết nối đang được xây dựng. Do đó, ông nhận định Stung Treng chính là địa bàn thuận lợi để mở rộng kinh doanh.