Hình ảnh virus đậu mùa khỉ dưới kính hiển vi. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính hôm 20/11 và đang được điều trị tại bệnh viện. Bộ này không cung cấp thêm thông tin chi tiết về trường hợp mắc bệnh.

Trước đó, Campuchia ghi nhận 20 ca mắc đậu mùa khỉ trong khoảng thời gian từ tháng 12/2023 đến tháng 5/2024. Bộ Y tế cho biết trường hợp mới nhất được phát hiện sau 30 tháng và 6 ngày kể từ khi nước này không ghi nhận ca mắc nào.

Trước diễn biến trên, Bộ Y tế Campuchia kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, chủ động bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình nhằm ngăn ngừa nguy cơ hình thành các ổ dịch hoặc bùng phát dịch trên diện rộng.

Theo cơ quan này, virus mpox có thể lây truyền từ người sang người thông qua các hình thức tiếp xúc tình dục, tiếp xúc trực tiếp với vết thương, dịch cơ thể, nước bọt hoặc các vật dụng nhiễm virus. Virus cũng có thể truyền từ phụ nữ mang thai sang thai nhi qua dây rốn trong thai kỳ hoặc sau khi sinh.

Bộ Y tế khuyến cáo những người xuất hiện các triệu chứng như phát ban dạng mụn nước trên mặt, lòng bàn tay, bàn chân, cơ thể, mắt, miệng hoặc bộ phận sinh dục, kèm theo sốt, nổi hạch, đau đầu, đau cơ, đau lưng dưới và mệt mỏi, cần đến cơ sở y tế để được tư vấn và xét nghiệm kịp thời.