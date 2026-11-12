Campuchia gấp rút hoàn tất công tác chuẩn bị cho Hội nghị cấp cao Pháp ngữ

Cờ Việt Nam tung bay cùng bạn bè Tổ chức Pháp ngữ tại Làng Pháp ngữ ở quảng trường Đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Campuchia đang gấp rút hoàn tất các công tác chuẩn bị toàn diện nhằm đảm bảo an ninh, trật tự công cộng và an toàn trong thời gian diễn ra Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20, với gần 20.000 nhân viên an ninh đã sẵn sàng triển khai trên khắp thủ đô.

Campuchia sẽ đăng cai tổ chức hội nghị từ ngày 14-16/11 với chủ đề “Tái đầu tư vào hòa bình vì sự thịnh vượng chung và ổn định bền vững.”

Đây là lần đầu tiên Vương quốc Campuchia đăng cai tổ chức sự kiện quốc tế uy tín này, nơi có sự góp mặt của các nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ cùng đại diện từ gần 90 quốc gia thành viên của Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF).

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị lần này.

Phó Giám đốc Hành chính kiêm Người phát ngôn của chính quyền thủ đô Phnom Penh Dor Samphors cho biết an ninh và trật tự công cộng vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Chính quyền đã xây dựng một kế hoạch an ninh liên bộ toàn diện nhằm bảo vệ các nhà lãnh đạo, đại biểu và khách quốc tế.

Các lực lượng an ninh sẽ được triển khai tại những địa điểm trọng yếu, bao gồm Sân bay quốc tế Techo, các tuyến đường chính, khách sạn lưu trú của các đoàn đại biểu, các địa điểm tổ chức hội nghị và những nơi diễn ra các hoạt động bên lề, trong đó có Làng Pháp ngữ tại Công viên Wat Botum Watey.

Các cơ quan chức năng cũng đã tiến hành công tác đào tạo, lập phương án bảo đảm an ninh và tổ chức các cuộc diễn tập an ninh, bao gồm diễn tập quy mô lớn về hộ tống đoàn xe trên các tuyến đường chính cũng như tại các khu vực ra vào sân bay.

Bà Dor Samphors cho biết thêm các tiểu ban phụ trách về lãnh đạo, an ninh, trật tự công cộng và cứu hộ đã phối hợp chặt chẽ thông qua hàng loạt cuộc họp liên bộ nhằm tăng cường các phương án đảm bảo an ninh.

Các biện pháp này cũng bao gồm việc hạn chế sử dụng thiết bị bay không người lái và thả diều tại những khu vực được chỉ định nhằm đảm bảo an toàn hàng không.

Về công tác quản lý giao thông, chính quyền thủ đô Phnom Penh đã lên phương án phân luồng tạm thời và đóng một số tuyến đường mà các đoàn đại biểu cấp cao sẽ đi qua nhằm tạo thuận lợi cho việc di chuyển và tránh ùn tắc.

Các trường học công lập và tư thục tại thủ đô cũng sẽ tạm nghỉ học trong thời gian diễn ra hội nghị để góp phần giảm bớt tình trạng ùn tắc giao thông.

Bà Dor Samphors cho hay các biện pháp này sẽ được áp dụng từ ngày 13-17/11.

Bên cạnh các phương án an ninh, Chính phủ Campuchia cũng đẩy mạnh công tác chuẩn bị nhằm đảm bảo sự đón tiếp nồng hậu, chu đáo và chuyên nghiệp dành cho các nhà lãnh đạo quốc tế, các đại biểu cùng phóng viên tham dự hội nghị.

Ủy ban Quốc gia về tổ chức hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 đã đào tạo hàng trăm nhân viên lễ tân, các nhà ngoại giao trẻ và tình nguyện viên sử dụng tiếng Pháp cùng các ngôn ngữ quốc tế khác sẵn sàng hỗ trợ chuyên nghiệp cho các đoàn đại biểu trong suốt quá trình đón tiếp, lưu trú và tham dự các hoạt động của hội nghị.

Trong khi đó, các khách sạn 5 sao tại Phnom Penh đã trải qua quá trình kiểm tra nghiêm ngặt về dịch vụ, cơ sở vật chất, tiêu chuẩn lưu trú và an toàn thực phẩm.

Bản sắc văn hóa Campuchia cũng sẽ được giới thiệu thông qua các món quà lưu niệm truyền thống như lụa Khmer, hàng thủ công mỹ nghệ, các tác phẩm điêu khắc và những sản phẩm nghệ thuật địa phương khác.

Chính quyền thủ đô Phnom Penh cũng đã hoàn tất việc chỉnh trang diện mạo đô thị. Các tuyến đường chính như Đại lộ Preah Norodom, đường ven sông Preah Sisowath và Đại lộ Samdech Sothearos đã được trang hoàng bằng quốc kỳ của các quốc gia thành viên Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) cùng các biểu ngữ chào mừng bằng tiếng Khmer và tiếng Pháp.

Các công viên công cộng, khu vực ven sông và những tuyến phố lớn đã được vệ sinh, cải tạo cảnh quan, lắp đặt hệ thống chiếu sáng và trang trí để tạo nên một không gian thân thiện, chào đón các vị khách quốc tế.

Theo ghi nhận của phóng viên TTXVN, công tác chuẩn bị tại Trung tâm Hội nghị quốc tế OCIC - địa điểm chuẩn bị diễn ra Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 20 cũng đang gấp rút được hoàn thành. Trung tâm báo chí của hội nghị đặt tại đây đã đi vào hoạt động trong khi khu vực sảnh chính của hội nghị đã hoàn tất và Ban Tổ chức đang cho khớp các chương trình văn nghệ biểu diễn tại Hội nghị.

Còn tại Làng Pháp ngữ, Ban Tổ chức cũng đang hoàn thiện những khâu cuối cùng của công tác chuẩn bị. Ấn tượng đầu tiên đối với khách tham quan là cổng chào mang biểu tượng của Đền Angkor Wat.

Phía bên trong, các gian trưng bày của nhiều nước trong Cộng đồng Pháp ngữ đã được dựng lên, trong đó gian trưng bày của nước chủ nhà, của nước Pháp và của Việt Nam nằm ngay ở cổng vào.

Làng Pháp ngữ sẽ là nơi trưng bày đa dạng các sản phẩm, chương trình biểu diễn văn hóa, các điểm đến du lịch và truyền thống ẩm thực từ các quốc gia tham dự.

Các sự kiện diễn ra tại đây dự kiến sẽ tạo cơ hội để các quốc gia tham dự quảng bá sản phẩm quốc gia, di sản văn hóa, tiềm năng du lịch và ẩm thực truyền thống, thúc đẩy giao lưu văn hóa và kết nối kinh doanh giữa các cộng đồng nói tiếng Pháp.

Việc đăng cai Hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 20 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hoạt động ngoại giao quốc tế của Campuchia, đồng thời là cơ hội để giới thiệu với cộng đồng quốc tế về di sản văn hóa và những thành tựu phát triển của Vương quốc này./.