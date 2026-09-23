Campuchia đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa công nghiệp

Campuchia hiện có 8 nhà máy sản xuất xe đạp tập trung tại Đặc khu kinh tế thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng. (Ảnh: Fresh News)

Cụ thể, lốp xe ô-tô xuất khẩu đạt trị giá hơn 1,497 tỷ USD, tăng 72,14% so cùng kỳ năm 2025, khi đó đạt ở mức 870 triệu USD. Quốc gia nhập khẩu mặt hàng này của Campuchia nhiều nhất là Mỹ, tiếp theo là Brazil, Canada, Pháp, Anh, Hà Lan, Tây Ban Nha, Italia, Nam Phi và Mexico.

Về phụ tùng ô-tô, trong 8 tháng đầu năm, Campuchia xuất khẩu mặt hàng này đạt 255 triệu USD, tăng hơn 34% so cùng kỳ năm ngoái, sang các nước: Nhật Bản, Thái Lan, Mỹ, Trung Quốc, Canada, Việt Nam, Philippines, Hàn Quốc và Malaysia.

Cũng trong thời gian trên, Campuchia đã xuất khẩu xe đạp (bao gồm cả xe đạp điện) sang các nước đối tác với tổng giá trị gần 500 triệu USD, tăng hơn 20% so cùng kỳ. Các thị trường chính nhập khẩu xe đạp của Campuchia là Mỹ, Đức, Bỉ, Anh và Hà Lan.

Cùng với đó, Campuchia cũng nhập khẩu xe đạp từ một số quốc gia, như Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan và Mỹ.

Trong báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á tháng 9/2026, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) điều chỉnh dự báo mức tăng trưởng kinh tế năm nay của Campuchia xuống 3,9% từ mức dự kiến 4,1% hồi tháng 7 vừa qua. Sự điều chỉnh này phản ánh hoạt động yếu hơn dự kiến ​​trong lĩnh vực du lịch và các dịch vụ liên quan.

Theo số liệu thống kê, mức tăng trưởng của ngành du lịch Campuchia trong nửa đầu năm 2026 chỉ ở mức 0,1%, thấp hơn đáng kể so mức 6,1% của cùng kỳ năm 2025. Trong đó, lượng khách quốc tế giảm 47,9% so cùng kỳ, xuống còn khoảng 1,75 triệu lượt.

Tuy nhiên, Giám đốc Quốc gia của ADB tại Campuchia Yasmin Siddiqi lạc quan cho rằng nền kinh tế Campuchia tiếp tục cho thấy khả năng phục hồi mạnh mẽ. Tăng trưởng mạnh trong xuất khẩu hàng hóa chế tạo và dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) liên tục đổ vào đang giúp bù đắp những thách thức trong lĩnh vực du lịch.

Theo đó, ngành công nghiệp vẫn là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Xuất khẩu hàng hóa chế tạo (trừ hàng may mặc) tăng 38,4% so cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm 2026, phản ánh sự đa dạng hóa ngày càng tăng sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, bao gồm linh kiện điện tử, phụ tùng ô-tô, lốp xe, đồ nội thất và phụ kiện.

Theo ADB, tăng trưởng kinh tế của đất nước Chùa Tháp dự kiến ​​sẽ tăng lên mức 4,7% vào năm 2027, được thúc đẩy bởi sự phục hồi mạnh mẽ của ngành sản xuất, đa dạng hóa xuất khẩu và FDI.